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Матч Молдова-Беларусь в Лиге наций. 15/10/2018

Пока все спали: ничья в Лиге наций, обрушение виадука, смерть Аллена

© REUTERS / Vasily Fedosenko
В мире
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Читайте в подборке Sputnik обзор событий, которые произошли минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Молдавские футболисты не сумели выиграть у сборной Белоруссии в четвертом матче второй группы лиги "D" в Лиге наций.

Два безголевых очных матча подряд

Поединок прошел в Минске на стадионе "Динамо" и завершился нулевой ничьей. Таким же был итог матча между этими командами в Кишиневе.

Поскольку в другой встрече Люксембург дома разгромил Сан-Марино (3:0), то молдавская сборная лишилась практически всех шансов на успешное выступление в Лиге наций.

После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов). 

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самые яркие моменты матча между Молдовой и Сан-Марино в Лиге наций
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Завершится групповая стадия Лиги наций через месяц. 15 ноября подопечные Александра Спиридона на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

Обрушение моста

Во Владивостоке грузовик снес надземный переход на объездной трассе. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС.

Отмечается, что у самосвала во время движения поднялся кузов, который и задел пешеходный виадук.

Из-за обрушения движение в обоих направлениях оказалось перекрыто. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

​К месту происшествия направились ремонтно-восстановительные бригады дорожных служб, спецтехника пожарно-спасательной части МЧС. Они распилят конструкцию на части и вывезут в безопасное место. 

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Мост на улице Михая Витязула
© Sputnik / Miroslav Rotari
Состояние мостов Кишинева: в примэрии рассказали, нужен ли ремонт

Умер соучредитель Microsoft

Соучредитель компании Microsoft Пол Аллен скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщается на сайте его компании Vulcan Inc.

Отмечается, что Аллен скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник от осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой.

Американский предприниматель Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В 2018 году Аллен занял 44 место в списке журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов. 

Билл Гейтс выразил соболезнования в связи с кончиной Аллена, заявив, что потерял одного из своих самых близких друзей, пишет РИА Новости.

"У меня разбито сердце в связи со смертью одного из моих самых старых и самых дорогих друзей, Пола Аллена. Пол был настоящим партнером и другом с наших первых дней в школе Lakeside до нашего партнерства в создании Microsoft и некоторых общих благотворительных проектов за эти годы", — говорится в заявлении Гейтса.

Константин Склифос
© Photo : Личный архив Константина Склифоса
Склифос: может ли Microsoft шпионить за интернет-пользователями из Молдовы

По словам Гейтса, Аллену было не достаточно создания одной компании: он хотел направить свой ум и сострадание на улучшение жизни людей.

Нападение на полицейских

Группа анархистов напала на отделение полиции в районе Омония в центре Афин, четверо полицейских госпитализированы.

По данным newsit.gr, примерно 50 человек в капюшонах, скрывающих лица, забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями отделение полиции. Четверо полицейских получили легкие ранения и госпитализированы. У двоих полицейских респираторные проблемы, еще двое ранены осколками.

Нападавшие также повредили несколько машин и полицейский автобус, после чего скрылись. Пока нет информации о задержаниях или арестах подозреваемых. Ни одна из анархистских организаций пока не взяла ответственность за нападение.

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Теги:
нападение, полицейские, смерть, футбол, Лига наций, Microsoft, Пол Аллен, Владивосток, Белоруссия, Греция
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