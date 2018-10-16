Пока все спали: ничья в Лиге наций, обрушение виадука, смерть Аллена

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Молдавские футболисты не сумели выиграть у сборной Белоруссии в четвертом матче второй группы лиги "D" в Лиге наций.

Два безголевых очных матча подряд

Поединок прошел в Минске на стадионе "Динамо" и завершился нулевой ничьей. Таким же был итог матча между этими командами в Кишиневе.

Поскольку в другой встрече Люксембург дома разгромил Сан-Марино (3:0), то молдавская сборная лишилась практически всех шансов на успешное выступление в Лиге наций.

После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

© Sputnik / Miroslav Rotari Самые яркие моменты матча между Молдовой и Сан-Марино в Лиге наций 25

Завершится групповая стадия Лиги наций через месяц. 15 ноября подопечные Александра Спиридона на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

Обрушение моста

Во Владивостоке грузовик снес надземный переход на объездной трассе. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС.

Отмечается, что у самосвала во время движения поднялся кузов, который и задел пешеходный виадук.

Из-за обрушения движение в обоих направлениях оказалось перекрыто. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В столице Приморья, Владивостоке, водитель большегруза снес балку виадука на объездной трассе. В результате виадук упал на дорогу https://t.co/6fhvUImcIW pic.twitter.com/Y9rABwCay2 — Виталий С. (@vits2014) 16 октября 2018 г.

​К месту происшествия направились ремонтно-восстановительные бригады дорожных служб, спецтехника пожарно-спасательной части МЧС. Они распилят конструкцию на части и вывезут в безопасное место.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

© Sputnik / Miroslav Rotari Состояние мостов Кишинева: в примэрии рассказали, нужен ли ремонт

Умер соучредитель Microsoft

Соучредитель компании Microsoft Пол Аллен скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщается на сайте его компании Vulcan Inc.

Отмечается, что Аллен скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник от осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой.

Американский предприниматель Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В 2018 году Аллен занял 44 место в списке журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.

Билл Гейтс выразил соболезнования в связи с кончиной Аллена, заявив, что потерял одного из своих самых близких друзей, пишет РИА Новости.

"У меня разбито сердце в связи со смертью одного из моих самых старых и самых дорогих друзей, Пола Аллена. Пол был настоящим партнером и другом с наших первых дней в школе Lakeside до нашего партнерства в создании Microsoft и некоторых общих благотворительных проектов за эти годы", — говорится в заявлении Гейтса.

© Photo : Личный архив Константина Склифоса Склифос: может ли Microsoft шпионить за интернет-пользователями из Молдовы

По словам Гейтса, Аллену было не достаточно создания одной компании: он хотел направить свой ум и сострадание на улучшение жизни людей.

Нападение на полицейских

Группа анархистов напала на отделение полиции в районе Омония в центре Афин, четверо полицейских госпитализированы.

По данным newsit.gr, примерно 50 человек в капюшонах, скрывающих лица, забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями отделение полиции. Четверо полицейских получили легкие ранения и госпитализированы. У двоих полицейских респираторные проблемы, еще двое ранены осколками.

Нападавшие также повредили несколько машин и полицейский автобус, после чего скрылись. Пока нет информации о задержаниях или арестах подозреваемых. Ни одна из анархистских организаций пока не взяла ответственность за нападение.