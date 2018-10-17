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Президент США Дональд Трамп

Пока все спали: угроза для Трампа, сбой в Youtube, ориентация Гитлера

© REUTERS / Jonathan Ernst
В мире
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Читайте в традиционном обзоре Sputnik подборку событий, произошедших минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп назвал политику повышения базовой процентной ставки, проводимую Федеральной резервной системой (ФРС), главной угрозой для его успехов на посту президента. Как пишет РИА Новости, об этом он рассказал в интервью Fox Business. 

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По словам Трампа, ФРС является главной угрозой, потому что повышает процентную ставку слишком быстро. Он также посетовал на то, что ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, является независимой структурой, и на то, что не имеет рычагов давления на нее.

При этом Трамп отметил, что не может никого винить в этом, поскольку он сам назначал людей на руководящие посты в ФРС, добавив, что в некоторых из них он разочаровался.

Американский лидер неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставки.

Нападение на Макарову

Солистку группы "Маша и Медведи" Марию Макарову избили в российской, пишет агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что девушке нанесли несколько ударов, повлекших телесные повреждения. 

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Как позже рассказали изданию в пресс-службе столичного МВД, в ОВД по Басманному райну обратилась женщина 1977 года рождения, которая заявила, что в результате бытового конфликта ей были нанесены телесные повреждения.

После инцидента правоохранительные органы начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сбой в Youtube

В популярном видеосервисе Youtube произошел массовый сбой, который затронул весь мир, в том числе США, Австралию, Японию, страны Европы.

Позже сервис сообщил, что удалось устранить возникшие неполадки.

"Мы снова с вами! Спасибо за ваше терпение. Если у вас все еще есть проблемы, пожалуйста, сообщите нам", — говорится в официальном Twitter видеохостинга.

Youtube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.

ЦРУ обнародовало секретный доклад об ориентации Гитлера

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации. Об этом свидетельствует рассекреченный доклад ЦРУ о жизни фюрера, пишет РИА Новости. 

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Доклад, состоящий из 70 страниц, был составлен в 1943 году антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ. Он основывается на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 20-е — 30-е годы XX века, который затем эмигрировал в США.

Как утверждается в докладе, Гитлеру были присущи "садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости". Кроме того, Гитлер испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. Гесс, как утверждается в докладе, был гомосексуалом и носил прозвище "Фройлен Анна" за его "привычку одеваться в женские наряды".

Помимо этого в докладе говорится, что Гитлер испытывал "эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами". При этом утверждается, что, будучи молодым художником, он с 1910 по 1913 годы прожил в мужском пансионе в Вене, который "имел репутацию места, куда пожилые мужчины приходили в поисках молодых".

Тем не менее в докладе подчеркивается, что на протяжении жизни в нем сочеталась двойная сексуальная ориентация. "Его сексуальная жизнь — двойная, совсем как его политические взгляды, он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина", — говорится в докладе.

Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.

Теги:
угроза, ориентация, нападение, сбой, Youtube, Адольф Гитлер, Маша Макарова, Дональд Трамп, Москва, США
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