Пока все спали: Путин в Узбекистане, ЧП в самолете Меланьи Трамп, селфи леопарда

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

© Sputnik / Michael Klimentyev Путин утвердил основы госполитики до 2025 года

Что на повестке

Основная часть визита запланирована на пятницу. Как сообщили в Кремле, в ходе переговоров лидеры государств обсудят состояние и перспективы развития отношений, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений". В режиме видеоконференции они поучаствуют в церемонии начала строительства первой в Узбекистане АЭС.

ЧП на борту самолета с Меланьей Трамп

Американский лидер Дональд Трамп похвалил спокойствие своей супруги Меланьи во время задымления на борту самолета.

© AP Photo / Susan Walsh Мелания Трамп на приёме в Лондоне веселилась без мужа - фото

"Вчера у них была проблема. Вы видели: пожар на борту самолета. И мне позвонили: Сэр, ваша жена в воздухе, на борту пожар. Я сказал: не говорите мне это, не говорите. И они быстро опустились. Отличные пилоты. И она молодец. Я спросил, когда узнал об этом: как она перенесла это? Испугалась? Нет, сэр. А что она делала? Она была так спокойна, что мы не могли поверить в это. У всех были полотенца с водой на лице, и я бы, наверное, тоже так сделал, а она просто сидела. Она такая. Она прекрасная первая леди", — сказал Трамп на митинге в Монтане.

Накануне сообщалось, что самолет с первой леди США Меланьей Трамп на борту был вынужден прервать полет и вернуться на авиабазу в Мэриленде из-за механической неполадки.

Примерно через 10 минут после взлета журналисты на борту увидели небольшое задымление и почувствовали запах гари. Впоследствии самолет приземлился на авиабазу Эндрюс в Мэриленде.

У безработной украли 26 миллионов

Из квартиры безработной жительницы российской столицы похитили сейф с деньгами, пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел в среду. С сообщением о краже в полицию обратилась 26-летняя безработная москвичка.

"Неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу сейфа, в котором находились 21 миллион 100 тысяч рублей, и затем скрылся", — говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"Селфи" леопарда

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае опубликовал снимки очень фотогеничного леопарда, который с интересом изучал фотоловушки, сообщает пресс-служба заповедника.

Facebook / NTD Life Как чешутся животные: забавные кадры

"Это молодой дальневосточный леопард, впервые попавший в поле зрения камер в 2016 году. По оценке специалистов, сейчас ему всего около четырех лет", — рассказывают сотрудники "Земли леопарда".

Большой пятнистый кот живет в южной части национального парка. "Еще не утратив юношеского интереса к жизни, леопард Leo 99M с любопытством изучал встреченные фотоловушки", — поясняют эксперты. На память об этом у специалистов осталось несколько "селфи" пятнистого хищника.

"Наблюдая за леопардом три года, специалисты фиксировали, как мужали фигура и поведение Leo 99M, — сообщают в заповеднике. — Некогда пушистый и скрытный зверь при последней фоторегистрации уже приобрел вид взрослого, уверенного в себе самца".