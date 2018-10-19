Общее горе: в Керчи прощаются с жертвами трагедии

Тысячи людей идут на центральную площадь города, чтобы попрощаться с погибшими.

В Керчи проходит церемония прощания с жертвами трагедии в политехническом колледже. Чтобы попрощаться с погибшими, тысячи людей идут на центральную площадь города.

Ранее сообщалось, что большинство жертв массового убийства похоронят в Крыму, четырех человек - в Краснодарском крае.

Напомним, жертвами 18-летнего студента политехнического колледжа, устроившего взрыв и открывшего стрельбу в учебном заведении, стал 21 человек, пострадали около 50.

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