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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, архивное фото.

Пока все спали: место встречи Путина и Трампа, пропажа девушки и курьез в Минске

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ноябре в Париже или на полях стартующего в конце ноября саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Согласно чиновнику, Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным в следующем месяце во время мероприятий, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны или саммита G20, который начнется в Буэнос-Айресе 30 ноября", — говорится в сообщении агентства.

Юрий Почта, политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российский Университет Дружбы Народов
© Sputnik /
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В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов России и США. Лидеры двух стран сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Пропажа школьницы в Забайкалье

Личный состав полиции Читы поднят по тревоге для поиска 12-летней девочки, пропавшей в пятницу по дороге в школу, сообщил РИА Новости официальный представитель управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

По его словам, сообщение о пропаже девочки в МВД поступило в пятницу. По данному факту следственный отдел по Центральному району Читы СК региона возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"Следователи провели осмотр места происшествия по месту жительства девочки, допросили её родителей и других родственников. Установлено, что девочка вчера утром ушла из дома и пропала по дороге в школу. Следователи устанавливают и допрашивают одноклассников, знакомых и друзей девочки, беседуют с преподавателями школы, в которой учится девочка", — сказал Марков.

Полиция США, архивное фото
© AFP 2018 / Laura Buckman
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Он уточнил, что поиски ведутся совместно с полицией.

"Личный состав читинской полиции поднят по "тревоге" и задействован в поисковых мероприятиях. Расследование уголовного дела лично контролирует руководитель краевого следственного управления СКР Юрий Русанов. Создана следственная группа, в состав которой включены следователи-криминалисты следственного управления", — отметил представитель СК.

Инцидент с кортежем Лукашенко в Гродно

В белорусском городе Гродно девушка, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, не пропустила проезжающий кортеж Александра Лукашенко, об этом сообщает портал NewGrodno.

На записи с регистратора проезжавшей мимо машины, которую публикует портал, видно, как пешеход переходит дорогу на зеленый свет перед колонной из автомобилей со спецсигналами.

Ранее в Киеве автомобиль Volkswagen из кортежа президента Украины сбил 13-летнего велосипедиста.

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Теги:
прездент, курьез, место, девушка, кортеж, пропажа, встреча, Путин, Лукашенко, Трамп, США, Россия
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