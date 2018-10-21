В Новой Зеландии пьяный голубь стал птицей года - фото

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Новой Зеландии выбрали "птицу года". Ею стал кереру — голубь, известный своим неловким и комичным поведением, сообщает РИА Новости.

Кереру едят сладкие фрукты, которые со временем начинают бродить, из-за чего птица хмелеет. Нетрезвые птицы часто ведут себя неадекватно.

"Новозеландские голуби имеют репутацию неловких увальней. Есть много видеозаписей, где они, например, спотыкаются или падают с деревьев", — говорит организатор голосования в соцсетях Меган Хабшер.

А еще кереру — один из немногих видов новозеландских птиц, которым не угрожает исчезновение.

Кампания по выбору птицы года в Новой Зеландии призвана обратить внимание на опасности, с которыми сталкиваются пернатые.

Кто такой кереру?

Кереру более научно называют "новозеландским плодоядным голубем". Длина тела птицы составляет 46-50 см, внешний вид пернатого — весьма впечатляющий. Голова, шея и грудь у него зеленые с золотистым блеском. Низ шеи, верх спины и кроющие перья крыла окрашены в темный цвет, пурпурно-красные. Первостепенные маховые перья — голубовато-черные. Хвост шиферно-черного цвета с бурыми кончиками перьев. Нижняя часть тела полностью белая. Окраска клюва с красноватым основанием и желтоватым кончиком. Окраска ног пурпурно-красная. Самка отличается менее интенсивной пурпурно-красной окраской.

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Кереру является оседлой птицей. Она населяет лесные массивы, парки, плантации и сады. Рацион кереру состоит из фруктов, ягод, зеленых побегов, почек и цветов. Особое предпочтение отдают плодам деревьев.