В США в выборах примет участие кандидат, который уже умер

Невероятно, но факт: смерть – уже не отговорка - на выборах в США в электоральный бюллетень включен человек, которые уже умер.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Кандидат в палату представителей от Республиканской партии — знаменитый владелец борделей Деннис Хоф — примет участие в выборах. Казалось бы, что в этом необычного? А все дело в том, что Деннис Хоф скончался, но из электоральной гонки его исключать не собираются.

This is an absolutely wonderful photo array of Dennis' final hours with us at his campaign rally/birthday party in Pahrump on Monday. This is certainly how he'd love to be remembered on what he said was "the best night of my life." Please share: https://t.co/57YIZ2pkiC — Dennis Hof (@ElectHof) 18 октября 2018 г.

​Пара фактов о кандидате, который уже умер

В США Хоф был известен, в том числе, благодаря сериалу HBO Cathouse, в котором показывалась жизнь одного из его борделей. В своей автобиографии он прямо назвал себя сутенером. Согласно общедоступной информации, ему принадлежали семь борделей в американском штате Невада. К слову, этот штат единственный, в ряде округов которого законодательно разрешено занятие проституцией.

Смерть известного "сутенера"

Хоф скончался 16 октября этого года. Его нашли мертвым в одном из его же заведений, куда он отправился после празднования Дня рождения, которое он отмечал 14 октября. Гостями на этом веселье были шериф Джо Арпайо и ветеран порноиндустрии Рон Джереми.

По утверждению менеджера Хофа, его шеф "мирно умер во сне".

Шансы на выборах

Ранее Хоф выиграл праймериз, и бюллетени с его именем уже отпечатаны и разосланы. Именно поэтому из списка кандидатов его исключать не будут.

The following statement was released to today by the Hof campaign on Mr. Hof's passing: https://t.co/qCEQBqT3rj — Dennis Hof (@ElectHof) 16 октября 2018 г.

​Если скончавшийся выиграет выборы (а шансы у него действительно есть), то республиканцы будут обязаны предложить замену.

Выборы в палату представителей США намечены на 6 ноября 2018 года.