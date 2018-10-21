Полуголая Вера Брежнева поразила фанатов своей красотой - мужчины трепещут

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Соцсети буквально взбунтовались: популярная певица Вера Брежнева очаровала своих фанатов неотразимой красотой. Звезда шоу-бизнеса опубликовала ролик в соцсетях.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" опубликовала в соцсети Instagram короткое видео, на котором она сексуально позирует в движении перед камерой.

Брежнева одета в черную обтягивающую водолазку с обнаженной спиной, что придает наряду и его владелице сексуальность. Необычна и прическа звезды, ее волосы завязаны в знакомый всем девушкам с детства хвост "мальвинка".

"Не подходите ко мне слишком близко", — подписала певица ролик. Некоторые пользователи соцсетей сравнили новый образ Брежневой со стилем Дженнифер Лопес.