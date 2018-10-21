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Флаг США, архивное фото.

Пока все спали: американский "разведчик", подлодки США и гибель пожарного

© Photo : US Air Force / Dennis Sloan
В мире
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КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik.Стратегический самолет ВВС США RC-135U провел разведку у побережья Мурманской области, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar, сообщило РИА Новости.

По данным портала, воздушное судно с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании, а затем около трех часов находилось над международными водами Баренцева моря вблизи российских морских границ.

Этот же самолет-разведчик курсировал вдоль западных границ России 19 октября.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Учебно-боевой пуск ракетного комплекса Кинжал
© Photo : Минобороны РФ
Учебно-боевой пуск ракетного комплекса "Кинжал"

Во Владикавказе при тушении завода погиб пожарный

Командир отделения пожарно-спасательной части погиб на тушении пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В ходе разведки помещений предприятия погиб командир отделения пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков. Двое других пожарных — Щепановский и Чебакаури — получили различные травмы", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что один пострадавший пожарный направлен в медицинское учреждение для обследования.

Ранее МЧС сообщило об увеличении площади пожара на заводе до 1 тысячи квадратных метров.

Пожар на заводе вспыхнул ночью на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 650 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, трое пострадали.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие Республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектар. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.

В США спустили на воду две новейшие ударные атомные подлодки

В США спустили на воду новейшие атомные субмарины SSN-791 Delaware и SSN-792 Vermont, которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", об этом сообщила пресс-служба американских ВМС в своем Twitter.

SSN-791 Delaware (модификация Block III) был спущен на воду в Ньюпорт-Ньюс (штате Вирджиния), а SSN-792 Vermont (модификация Block IV) — в Гортоне (штат Коннектикут).
Завершение строительства Delaware и Vermont запланировано на 2019 год.

Данные АПЛ относятся к типу "Вирджиния" — по названию головной подлодки серии — SSN-774 Virginia, которая вошла в состав американского флота в 2004 году.

Архивное фото, ядерная подлодка США с ракетой
© AP Photo / Phil Sandlin
СМИ: атомная подлодка США подошла к Средиземному морю

Обе подлодки имеют современный комплекс радиоэлектронного оборудования, отличаются малым уровнем производимого шума и несут 12 многоцелевых высокоточных крылатых ракет "Томагавк".

Подводные лодки типа "Вирджиния" — многоцелевые субмарины ВМС США четвертого поколения.
Они предназначены для борьбы с подводными лодками и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения, лодки имеют также оборудование для специальных операций — необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для водолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.

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Теги:
гибель, пожарный, пожар, разведчик, самолет, Владикавказ, Россия, США, Общество
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