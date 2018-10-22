На Рим обрушился град: закрылись некоторые станции метро, затоплена базилика

Сильнейший дождь с градом обрушился на столицу Италии, мэр Вирджиния Раджи извинились перед жителями Рима за неприятности, которые погода доставила городу.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Непогода обрушилась на Италию: в результате удара стихии по Риму были закрыты шесть станций метро, в основном в его восточных районах, отмечает РИА Новости.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 октября 2018 г.

​Затоплены ряд улиц: так, на улице Пальмиро Тольятти на окраине города уровень воды достиг метра.

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Многие автомобилисты оказались заблокированными в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.

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Вода проникла внутрь и одного из исторических соборов Рима. Ее уровень в базилике Святого Себастьяна (Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура – за городскими стенами) поднялся почти до полуметра.

"Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы... Мы извиняемся за неудобства", - написала Раджи в своем Facebook.

В понедельник были изменены маршруты нескольких автобусов, остаются закрытыми из-за подтоплений ряд подземных переходов, сообщила городская транспортная служба.