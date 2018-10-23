Шойгу: даже малые шаги пойдут на пользу отношениям России и США

Шойгу на встрече с Болтоном в Москве заявил о "постепенном восстановлении" диалога России и США.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки двусторонний диалог России и США постепенно восстанавливается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает РИА Новости.

"Рад приветствовать вас в министерстве обороны РФ. У вас достаточно насыщенная программа визита. Надеюсь, что это придаст импульс стабилизации российско-американских отношений", - сказал российский министр, открывая переговоры с Болтоном в Москве.

"После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия", - отметил Шойгу.

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По его мнению, сегодня в мире "огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями".

Накануне Болтон провел в Москве пятичасовую встречу с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Обсудили широкий спектр тем: от вариантов нового договора СНВ до обвинений в отношении россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США.