Тело Хашукджи обнаружено в колодце в резиденции саудовского генконсула – глава партии

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции еще 2 октября: случилось это после того, как он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в Турции, обнаружили на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

"Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было обнаружено в колодце в саду на территории резиденции саудовского генконсула", - заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек во вторник.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября. Случилось это после того, как он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.