Гражданина Молдовы обвинили в сутенерстве в Ивановской области

Вместе с местными жительницами мужчина из Молдовы вербовал жертв для занятия проституцией.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Гражданин Молдовы оказался на скамье подсудимых в России по обвинению в торговле людьми.

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По данным российских СМИ, мужчина, две жительницы Ивановской области и женщина из Подмосковья с апреля 2012 года по май 2016 года вербовали неимущих одиноких пьющих молодых женщин и предлагали им заниматься проституцией в Московской области.

Этих женщин, преимущественно жительниц Ивановской области, сутенеры, по данным следствия, обещая высокий доход и, заручившись их согласием, продавали своим знакомым в Москве и Подмосковье за 10-20 тысяч рублей за час интимных услуг.

Среди проституток были и несовершеннолетние.

Известно, что одна из жертв сбежала от этой группы сутенеров, а другую, несовершеннолетнюю, задержала полиция, когда та была "на работе".