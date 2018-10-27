Пока вы спали: суд над "человеком-пауком", пылающие невесты и кот-альпинист

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. В Лонодоне суд приговорил известного экстремала Алена Робера к 5 месяцам тюремного заключения. Дело в том, что правоохранительным органам не понравилось выходка альпиниста, которого еще называют "французским человеком-пауком".
Мужчина забрался на 230-метровый лондонский небоскреб, отмечает телеканал Sky News.
"Очевидно, что вы опытный альпинист, но всегда есть опасность, что ваши действия могут быть повторены кем-то, кто менее умелый, с потенциально фатальными последствиями", - цитирует телеканал председателя судебной коллегии Эдварда МакМуллана.
Суд потребовал от Робера выплатить городу компенсации в размере 5,5 тысячи фунтов и выдал ему специальный запрет на то, чтобы забираться на какое-либо здание в Великобритании.
Ален Робер, прославился тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира.
"Горячие" невесты
В американском городе Маунт-Вернон, штат Айова, в конце свадьбы торжественно подожгли платья невест. Это произошло по их согласию. Девушки выступают в фаер-шоу и хотели неординарно сыграть свадьбы. Невесты заранее подготовили трюк.
Они надели специальные платья и запаслись огнетушителями. Кроме того, среди присутствующих были сертифицированный пиротехник и медик.
Одна из невест, Эйприл Чой с детства изучала трюки с огнем и поставила несколько рекордов, попавших в Книгу рекордов Гиннесса: в частности, за самый громкий щелчок кнутом и самую высокую башню из дженги, построенную на единственном вертикальном блоке.
"Мы постоянно делаем всякие безумные и глупые вещи, — пояснила Чой. — Так мы не даем затухнуть пламени в наших отношениях".
Google протестировал новое приложение
Американская компания Google провела тестирование и запуск собственного приложения Intra, позволяющего обходить блокировку сайтов в интернете, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно агентству, продукт тестировался в Венесуэле в течение нескольких месяцев и пока работает только на устройствах с операционной системой Android, в том числе устаревших версий, поскольку они распространены среди венесуэльских пользователей.
Приложение подсоединяет устройство напрямую к серверу Google, который, в свою очередь, обращается к системе доменных имён, что, согласно агентству, позволяет обойти блокировку местных провайдеров.
Кот-альпинист
"Высокогорного кота" обнаружил в Тартах польский альпинист Войтек Ябчыньски. Видеофакт он выложил в свой твиттер. Конечно же, таких животных не бывает. Мужчина просто поразился, что обыкновенный "домашний хищник" оказался в горах и смотрел оттуда вниз.
Kot na najwyższym polskim szczycie ogląda #Tatry ⛰😍🙀 pic.twitter.com/uOERHsnSo3— Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) 20 октября 2018 г.
"Наблюдает на высшем уровне", - написал альпинист в подписи под снятым им видео с вылизывавшем лапу котом.
Каким образом животное попало на такую высоту – неизвестно, также сложно понять, чем питается "высокогорный" кот, но выглядит он не истощенным, хотя и не упитанным.