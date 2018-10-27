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Турция

Четыре мировых лидера обсудят в Стамбуле вопросы безопасности

© Sputnik / Руслан Кривобок
В мире
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Помимо сирийского вопроса, также состоится обсуждение решения США о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Сегодня в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит Россия-Турция-Германия-Франция по Сирии. Инициатива его проведения принадлежит турецкой стороне. Ещё летом этого года её озвучил президент Турции Реджеп Эрдоган. Повестку встречи в сентябре обсудили помощники лидеров четырёх стран, которые провели специальное совещание в Стамбуле.

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Президент Владимир Путин, а также лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон соберутся в Стамбуле в резиденции турецкого президента. Еще до начала саммита все его участники дали понять, что в вопросе сирийского урегулирования имеют место любые методы, за исключением силовых.

Помимо сирийского урегулирования, также состоится обсуждение решения США о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от этой встречи не стоит ждать каких-либо прорывных решений. Россия, Турция, Франция и Германия хотят политического урегулирования в Сирии, но по инструментарию и тактике могут быть расхождения, отметил Песков.

"Это не противоречия. Существуют разные подходы. В целом все, естественно, хотят политического урегулирования в Сирии. Это общая цель. Но по, скажем так, инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения. Вот как раз по всем этим вопросам будет проведена сверка часов", — сказал Песков.

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По его словам, лидеры России, Франции, Германии и Турции сделают совместное заявление по итогам саммита, кроме того, у Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Как сообщал замдиректора четвертого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов, запланирована двусторонняя встреча с турецким лидером.

В саммите планирует принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он сообщил, что планирует доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу и напомнить лидерам, что катастрофы в сирийском Идлибе удалось избежать. Эксперты отмечают необычный формат стамбульского саммита. На нём не будет представлен важнейший участник астанинского переговорного процесса по будущему Сирии — Иран. Не приглашены и США, играющие ведущую роль в так называемой малой группе — антитеррористической коалиции под американским руководством. Туда, помимо США, входят Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Франция.

Тем не менее, проведение саммита уже приветствовали в ООН. Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Верхузел выразил надежду, что проведение саммита позволит разрешить многочисленные гуманитарные проблемы Сирии и сирийских беженцев.

Теги:
Безопасность, сирия, мир
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