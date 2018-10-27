Как будет работать аэропорт Тель-Авива после обстрелов из Газы

Изменение маршрутов движения не повлияло на расписание аэропорта, сообщили в управлении аэропортов Израиля

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. С вечера пятницы по территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 40 реактивных и минометных снарядов. В ответ армия страны нанесла удары по 95 целям в анклаве.

В пусках ракет израильтяне обвиняют палестинское движение "Исламский джихад", которое, по их утверждению, получило соответствующие приказы от своих сирийских и иранских покровителей.

В связи с происшествием, аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве объявил об изменении маршрутов после начала обстрелов из сектора Газа, расписание полетов не меняется.

Как сообщили в Управлении аэропортов Израиля, посадка с севера осуществляется на двух полосах, взлет - с одной. В Управлении уточнили, что изменение маршрутов движения не повлияло на расписание аэропорта.

Израильские СМИ сообщают, что министр обороны страны Авигдор Либерман проведет в субботу встречу для обсуждения последних событий в Газе после ракетных обстрелов "Исламским джихадом" юга Израиля. На встрече будет присутствовать начальник Генерального штаба Гади Айзенкот, а также другие представители Службы безопасности