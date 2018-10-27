Власти Франции усилят безопасность в школах

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Власти Франции подготовят комплексный план по усилению безопасности в учебных заведениях страны. Причиной такого действия стали участившиеся случаи агрессивного поведения учеников. Об этом заявил в эфире радиостанции Europe 1 министр образования Жан-Мишель Бланкер.

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Он пояснил, что особое внимание обратят на учеников, исключенных из школ за плохое поведение.

"Иногда дело доходит до абсурда, поскольку исключенный за поведение ученик переходит в другую школу и начинает творить беспорядок там", - сказал Бланкер.

По его словам, в французских школах необходимо создать специальные образовательные структуры с наставниками из разных профессий для того, чтобы перевоспитать отличившихся агрессивностью учеников.

"Для подростков 13-18 лет нам необходимы специальные структуры, которые могут включать представителей разных профессий, как из сферы образования, так и из полиции и армии… Это могут быть и молодые отставные военные", - пояснил Бланкер.

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По мнению министра, усиление безопасности и ужесточение ряда внутренних правил в учебных заведениях помогут ученикам усвоить границы допустимого поведения. "Первые, кто выиграют от этого плана – подростки, которые находятся в поисках своих границ. Это именно то, с чем мы должны им помочь с образовательной точки зрения. Ложная щедрость – это попустительство. Настоящая щедрость – это установление границ", - заключил Бланкер.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Кристоф Кастанер, министр юстиции Николь Беллубэ и министр образования Жан-Мишель Бланкер провели специальную встречу, в ходе которой обсудили меры по усилению безопасности в учебных заведениях страны. Встреча состоялась на фоне участившихся нападок учеников на преподавателей. Так, в конце прошлой недели в социальных сетях и прессе появилось видео из лицея в городе Кретей под Парижем, на котором ученик угрожает учительнице заряженным шариками пистолетом. В минувший четверг в городе Гавр на севере страны на несколько часов были задержаны четыре несовершеннолетних ученика лицея за то, что в начале октября угрожали преподавателям "ненастоящим оружием".