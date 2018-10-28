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Девушка в купальном костюме - архивное фото

Хоккеистки в купальниках: горячие фото девушек-спортсменок

© Sputnik / Evgeny Biyatov
В мире
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Тема:
Утро с нами! (209)
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Девятого сентября, во Всемирный день красоты, стартует новый сезон в Женской хоккейной лиги. Смотрите на фото, как набирались сил перед предстоящим турниром самые красивые девушки российского хоккея.

Они не только "амазонки" с клюшками, которые не боятся встречаться на льду даже с мужчинами. Эти очаровательные девушки тоже любят отдых — море, солнце, пляж и…похвастать своим привлекательными формами. Звезды российского женского хоккея разместили в своих аккаунтах в Инстаграме горячие, в буквальном смысле, фото.

Бесстрашные российские хоккеистки в купальниках. Смотрите на фото, как девушкам с сильной волей к победе, удается выглядеть так прекрасно.

Одной из лучших хоккеисток России на вратарской позиции считается Елизавета Кондакова, защищающая цвета дмитровского "Торнадо". Эта изящная голкиперша  5 лет выступает за команду из Подмосковья. Её фото в купальнике неотразимы.

И брутальный хоккейный "мундир" не способен скрыть нежность девушки.

А эту девушку зовут Диана Канаева, она лучший бомбардир питерского "Динамо"…
Диана Канаева
© Photo: Instagram / di.kanaeva
Диана Канаева
…И просто красавица.Будущая чемпионка мира, предсказывают пользователи соцсетей.
А вот и Нина Пирогова, выступающая на позиции защитника. В свои 19 лет она участвовала в трех мировых первенствах и Олимпийских Играх.
На молодежном чемпионате мира — 2017 (до 18 лет) в четвертьфинальной игре с чешками юная хоккеистка подралась на льду с соперницами, за что была удалена. А с виду такая мирная. Впрочем, Нина сожалеет, что пришлось тогда пустить в ход кулаки.
По итогам минувшего сезона Нина заняла 2-е место в рейтинге лучших защитников-бомбардиров ЖХЛ. В 24-ёх сыгранных поединках Пирогова заработала 23 очка. 
А это Екатерина Соловьёва, еще одна нападающая. На этот раз из Екатеринбурга.
Арбуз и солнце — день чудесный…
Ждать у моря погоды, — это не про нее.
А эта девушка счастлива вдвойне. Она жена российского хоккеиста Андрея Ермакова, который выступает за московский "ЦСКА".
Ангелина Гончаренко, так зовут красавицу. С 2007 по 2013 годы выступала за команду "Белые Медведи", являясь одной из немногих девушек, выступавшей в этой чисто мужской команде.
Судя по всему, девушке нравятся и экстремальные виды спорта.
Татьяна Щукина, вратарь. Начала заниматься хоккеем с 13 лет.
Родители увидели объявление о наборе девочек в женское отделение СДЮШОР "Атлант" г. Подольск и записали Татьяну. Ей очень нравилось заниматься на льду, и через год она попросила поставить ее в ворота, и до сих пор их защищает.
А это  Яна Соловьёва. Она успешно совмещает несколько видов спорта. Девушка является кандидатом в мастера спорта по футболу, занимается бодибилдинге и фитнесом в категории фитнес-бикини, а ещё играет в хоккей.
Еще больше горячих фото и прекрасного настроения найдете в сюжете  "Последние новости Instagram">>>
Тема:
Утро с нами! (209)
Теги:
купальники, Хоккей, сексуальные девушки, девушки, фото
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