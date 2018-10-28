06:49 28 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
В Питтсбурге неизвестные открыли огонь по посетителям синагоги

Пока вы спали: стрельба в синагоге, первый спутник ОАЭ и драма на охоте

© REUTERS / JOHN ALTDORFER
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (119)
25 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 28 окт –Sputnik. Штурмовой винтовкой и тремя пистолетами был вооружен устроивший стрельбу в синагоге в городе Питтсбург. Об этом зявил журналистам представитель ФБР Боб Джонс.

В Питтсбурге неизвестные открыли огонь по посетителям синагоги
© AP Photo / Gene J. Puskar
Подозреваемый в нападении на синагогу в США сдался полиции

Погибли 11 человек

Нападение на синагогу произошло, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. 

В результате стрельбы погибли 11 человек, ранено шесть человек, в их числе четверо полицейских сообщил журналистам глава управления общественной безопасности города Венделл Хиссрич.

Отмечается, что подозреваемый,  действовал в одиночку, его мотивы пока неизвестны.

В ОАЭ появится свой "Халифасат"

Первый полностью произведенный в ОАЭ спутник KhalifaSat будет запущен в понедельник с космодрома Танэгасима в Японии, говорится в заявлении Космического центра Мухаммеда бен Рашида.

Запуск ракеты Н2-А со спутником на борту запланирован на 7.08 в понедельник. Это первый случай, когда ОАЭ пользуются услугами японского аэрокосмического агентства JAXA для запуска своих спутников.

Попал в товарища

Молдавские СМИ вечером сообщали, что в Яловенском районе произошла трагедия на охоте. В селе Суручень охотник случайно застрелил своего товарища. Мужчины охотились на уток. Но что-то пошло не так. Один из охотников произвел выстрел и тяжело ранил коллегу. Пострадавшего оперативно доставили в больницу Яловен. Но там он скончался от полученных ран. 

По данному случаю возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются.

Тема:
Самое интересное за ночь (119)
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Последствия сильного ветра в Баку
    Удар стихии

    Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.

  • Манвел Григорян
    Для государства не жалко

    Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Сцена из спектакля Юнона и Авось Государственного театра им. Ленинского комсомола. Граф Резанов - заслуженный артист РСФСР Н. Караченцов.
Николай Караченцов - "Нас вывозит авось"
Мастер кунг-фу разбивает кокосы голыми руками
Это невероятно: мастер кун-фу способен нанести девять ударов за секунду-видео
Расходы жителей мегаполисов мира
Расходы жителей мегаполисов мира

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться