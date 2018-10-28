Пока вы спали: стрельба в синагоге, первый спутник ОАЭ и драма на охоте

КИШИНЕВ, 28 окт –Sputnik. Штурмовой винтовкой и тремя пистолетами был вооружен устроивший стрельбу в синагоге в городе Питтсбург. Об этом зявил журналистам представитель ФБР Боб Джонс.

© AP Photo / Gene J. Puskar Подозреваемый в нападении на синагогу в США сдался полиции

Погибли 11 человек

Нападение на синагогу произошло, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.

В результате стрельбы погибли 11 человек, ранено шесть человек, в их числе четверо полицейских сообщил журналистам глава управления общественной безопасности города Венделл Хиссрич.

Отмечается, что подозреваемый, действовал в одиночку, его мотивы пока неизвестны.

В ОАЭ появится свой "Халифасат"

Первый полностью произведенный в ОАЭ спутник KhalifaSat будет запущен в понедельник с космодрома Танэгасима в Японии, говорится в заявлении Космического центра Мухаммеда бен Рашида.

Запуск ракеты Н2-А со спутником на борту запланирован на 7.08 в понедельник. Это первый случай, когда ОАЭ пользуются услугами японского аэрокосмического агентства JAXA для запуска своих спутников.

Попал в товарища

Молдавские СМИ вечером сообщали, что в Яловенском районе произошла трагедия на охоте. В селе Суручень охотник случайно застрелил своего товарища. Мужчины охотились на уток. Но что-то пошло не так. Один из охотников произвел выстрел и тяжело ранил коллегу. Пострадавшего оперативно доставили в больницу Яловен. Но там он скончался от полученных ран.

По данному случаю возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются.