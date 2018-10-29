На видео попал ушастый осьминог

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Ученые с помощью дистанционно управляемой камеры изучали подводную гору Дэвидсон в Национальном морском заповеднике Монтерей у берегов Калифорнии, когда в кадр попал осьминог Дамбо.

"Сначала осьминог проплыл мимо камеры, хлопая на ходу плавниками, затем он перевернулся и показал восемь своих щупалец с присосками", — рассказали участники исследовательской команды, которых цитирует Daily Mail.

Осьминог Дамбо известен тем, что у него есть небольшие крыловидные плавники — как уши, что делает его похожим на персонажа мультфильма.