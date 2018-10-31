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Празднование Хеллоуина

Мистика или совпадение: страшные происшествия на Хэллоуин

© Sputnik / Grigori Sisoev
В мире
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Ночь в канун Дня всех Святых может по праву считаться одной из самых опасных в году, немало страшных катастроф случаются именно в это время или накануне.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Хэллоуин один из самых мистических праздников года. Его отмечают в ночь на 1 ноября в канун Дня всех Святых. Корни этого праздника восходят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии.

Более двух тысячелетий назад в эту ночь люди надевали на себя звериные шкуры, собирались у костров, разводимых жрецами-друидами, и приносили в жертву животных.

Портрет М. Ю. Лермонтова в гусарском сюртуке
© Sputnik / Павел Балабанов
Мистика Лермонтова: кто сказал, что Хэллоуин не наш праздник

Хэллоуин имеет непосредственное отношение к мистике и к потустороннему миру, поэтому когда миллионы людей одновременно наряжаются нечистью, то кажется, что это не может не притянуть какую-то беду. Так уже случалось в истории и не раз.

Хэллоуин: история, обычаи, традиции и суть праздника>>>

Рассказываем о страшных катастрофах, которые происходили в разных странах накануне Хэллоуина или непосредственно в ночь на 1 ноября. Что это - обычные совпадения или мистика? Судите сами.

Пожар в Швеции

В 1998 году в шведском городе Гетеборге произошел пожар, во время которого погибли 63 человека, пострадали более 200. Злая шутка подростков, не попавших на вечеринку, обернулась трагедией. В клубе, рассчитанном на 150 посетителей, собрались 375 молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. В основном это были старшеклассники средней школы, отмечавшие Хэллоуин. Четверым юношам отказали в посещении вечеринки. В качестве мести подростки организовали поджог.

Землетрясение в Италии

В 2003 году на Хэллоуин в итальянском городке Сан-Джулиано произошло разрушительное землетрясение. Около 30 человек погибли, более 500 ранены. Большинство жертв - дети.

Заброшенное кладбище в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik /
С наступающим Хэллоуином – самые мистические места в Кишиневе

Когда случилась трагедия, в одном из домов дети праздновали Хэллоуин. Спасатели разбирали завалы несколько дней.

Пожар в Румынии

Страшный пожар произошел в ночном клубе "Colectiv" в Бухаресте в 2015 году. Возгорание случилось во время празднования Хэллоуина. В результате погибли 58 человек и более 160 были ранены.

В ту ночь в заведении выступала хэви-метал группа "Goodbye to Gravity" в честь выпуска нового альбома "Mantras of War". Пиротехника, в которую входили бенгальские огни, подожгла легковоспламеняющуюся полиуретановую акустическую пену, и огонь быстро распространился по залу. Большинство жертв были отравлены токсинами от горящего пенопласта. Среди погибших четверо из пяти участников музыкальной группы.

Фейерверк был запущен, когда музыканты исполняли композицию под названием "День, в который мы умрем".

Крушение самолета

В 2015 году 31 октября над центральной частью Синайского полуострова упал пассажирский самолет А321. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Египта для самолетов семейства Airbus, а также самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх—Санкт-Петербург, но через 23 минуты после взлета с экипажем была потеряна радиосвязь, а сам лайнер исчез с радаров. Все находившиеся на его борту 224 человека (7 членов экипажа и 217 пассажиров) погибли.

Несмотря на то, верит кто-то в мистику или нет, нельзя забывать о бдительности и осторожности. Ведь никто не застрахован от подобных совпадений.

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Теги:
мистика, происшествия, Хэллоуин
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