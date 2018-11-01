Пока все спали: ночной пожар, учения НАТО и новые обвинения Вайнштейну

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В центре Москвы ликвидирован пожар в заброшенном доме между Счетной палатой России и военным общежитием, сообщает РИА Новости.
Пожар, площадь которого достигала двух тысяч квадратных метров, произошел по адресу Зубовская улица, 14/2. Дом находится в нескольких метрах от здания Счетной палаты России и непосредственно примыкает к общежитию Общевойсковой академии российских вооруженных сил. Оттуда никого не эвакуировали.
По словам замначальника главка МЧС Сергея Желтова, угроза обрушения здания пока сохраняется.
Он добавил, что в тушении пожара участвовали около 80 человек и 25 единиц техники.
Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу
Россия, Индия и Иран в ноябре проведут встречу, чтобы обсудить запуск международного транспортного коридора "Север-Юг".
Отмечается, что новый транспортной коридор протяженностью в 7,2 тысячи километров станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу.
В новом проекте будет задействована как железная дорога, так и водный транспорт. Товары будут направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем будут переправляться в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге будут поставляться в Европу.
Предполагается, что этот транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов на 30-40 процентов.
Два российских бомбардировщика "встревожили" НАТО на учениях
Два российских бомбардировщика Ту-160 "встревожили" НАТО на учениях "Единый трезубец", пишет РИА Новости.
Отмечается, что для их сопровождения Великобритания подняла истребители.
Накануне российское Минобороны сообщило, что два военных самолета совершили десятичасовой плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. В ведомстве подчеркнули, что они не нарушали границ других государств и выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Кроме того, Москва предупредила NOTAM (англ. NOtice To AirMen — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации. — Прим. ред.) о предстоящих полетах с первого по третье ноября над Норвежским морем. Это сообщение также встревожило НАТО.
Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней актрисе
Экс-модель из Польши выдвинула обвинения против известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявив, что подверглась сексуальным домогательствам с его стороны, когда ей было 16 лет, сообщает РИА Новости.
Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что в 2002 году, будучи начинающей актрисой, она согласилась пойти с ним на обед, но Вайнштейн отвез ее в свою квартиру. Там, по ее словам, он "агрессивно и угрожая" принуждал ее к сексу. Согласно иску, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка возразила ему, и отказывался ее отпускать, но потом смягчился.
Позже Вайнштейн продолжал домогаться к девушке, на что она отвечала отказом. В связи с эти, как она полагает, он "уверял, что она никогда не получит работу". Тем не менее она продолжала обсуждать с ним возможности для своей карьеры.