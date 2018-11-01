Пока все спали: ночной пожар, учения НАТО и новые обвинения Вайнштейну

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В центре Москвы ликвидирован пожар в заброшенном доме между Счетной палатой России и военным общежитием, сообщает РИА Новости.

Пожар, площадь которого достигала двух тысяч квадратных метров, произошел по адресу Зубовская улица, 14/2. Дом находится в нескольких метрах от здания Счетной палаты России и непосредственно примыкает к общежитию Общевойсковой академии российских вооруженных сил. Оттуда никого не эвакуировали.

По словам замначальника главка МЧС Сергея Желтова, угроза обрушения здания пока сохраняется.

Он добавил, что в тушении пожара участвовали около 80 человек и 25 единиц техники.

Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу‍

Россия, Индия и Иран в ноябре проведут встречу, чтобы обсудить запуск международного транспортного коридора "Север-Юг".

Отмечается, что новый транспортной коридор протяженностью в 7,2 тысячи километров станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу.

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В новом проекте будет задействована как железная дорога, так и водный транспорт. Товары будут направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем будут переправляться в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге будут поставляться в Европу.

Предполагается, что этот транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов на 30-40 процентов.

Два российских бомбардировщика "встревожили" НАТО на учениях

Два российских бомбардировщика Ту-160 "встревожили" НАТО на учениях "Единый трезубец", пишет РИА Новости.

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Отмечается, что для их сопровождения Великобритания подняла истребители.

Накануне российское Минобороны сообщило, что два военных самолета совершили десятичасовой плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. В ведомстве подчеркнули, что они не нарушали границ других государств и выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, Москва предупредила NOTAM (англ. NOtice To AirMen — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации. — Прим. ред.) о предстоящих полетах с первого по третье ноября над Норвежским морем. Это сообщение также встревожило НАТО.

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Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней актрисе

Экс-модель из Польши выдвинула обвинения против известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявив, что подверглась сексуальным домогательствам с его стороны, когда ей было 16 лет, сообщает РИА Новости.

Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что в 2002 году, будучи начинающей актрисой, она согласилась пойти с ним на обед, но Вайнштейн отвез ее в свою квартиру. Там, по ее словам, он "агрессивно и угрожая" принуждал ее к сексу. Согласно иску, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка возразила ему, и отказывался ее отпускать, но потом смягчился.

Позже Вайнштейн продолжал домогаться к девушке, на что она отвечала отказом. В связи с эти, как она полагает, он "уверял, что она никогда не получит работу". Тем не менее она продолжала обсуждать с ним возможности для своей карьеры.