Лавров назвал условие выхода России из Совета Европы

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил РИА Новости, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генсеком организации Турбъерном Ягландом заверил о желании России остаться в СЕ.

Телефонный разговор состоялся накануне. В сообщении МИД указывается, что Лавров обсудил с Ягландом "кризисную ситуацию" в организации.

"Я подтверждаю, что Лавров вчера позвонил Ягланду для обмена мнением по текущей ситуации в Совете Европы", — сказал Хольтген.

"Лавров заверил Ягланда в том, что Россия хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены предпримут меры по ее исключению", — сказал он.

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Хольтген добавил, что "Ягланд должен встретиться с министром иностранных дел Германии Маасом на следующей неделе в Берлине".

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ национальные представители заявили об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стали направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

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В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации России в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что, если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос о ее исключении. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.