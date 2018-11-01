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Девушка закрывает лицо руками

Составлен топ самых пугающих мест

© Fotolia / Aleksey Ipatov
В мире
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Самые страшные места во Вселенной попали в рейтинг, составляемый популярным журналом.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Рейтинг мест во Вселенной, вид которых пугает людей, опубликован в журнале Forbes.

Лидером списка стала Темная туманность SH2-136, удаленная от Земли на 1200 световых лет. В результате сложных процессов формирования звезд появились космические пылевые облака разнообразных форм и размеров. Слабо подсвечиваемые звездами, они напоминают людям приведения. Поэтому SH2-136 чаще всего называют туманностью "Призрак".

Второе место занимает плерион под названием "Рука Бога". Это туманность, которую подпитывает ветер пульсара (небесное тело, которое испускает радиоволны в виде импульсов).

Пульсар, известный как PSR B1509-58 или B1509
© Photo: NASA / CXC/CfA/P
Пульсар, известный как PSR B1509-58 или B1509

Третья позиция принадлежит NGC 246 — планетарной туманности "Череп" в созвездии Кита.

Планетарная туманность NGC 246 в созвездии Кит
© Photo: University of Alaska/Dr. Travis A. Rector
Планетарная туманность "NGC 246" в созвездии Кит

В первую десятку также попали облако межзвездного газа IRAS 05437+2502, туманность NGC 2080 ("Голова призрака"), скопление галактик Персея в рентгеновских лучах, холм "Лицо на Марсе" в Кидонии, околоземный астероид 2015 TB-145, туманность NGC 3918 ("Око Саурона"), а также группа трех галактик ESO 593-IG 008 ("Птица").

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