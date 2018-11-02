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Сейсмограф

Пока все спали: смертная казнь, потеря спутника, мощное землетрясение

CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik обзор событий, которые произошли минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Власти штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле. Такая казнь в последний раз была применена в 2013 году в штате Виргиния. Об этом сообщил телеканал WSMV

Смертная казнь. Осужденный
© REUTERS / Stephen Lam
В штате Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь

В Теннесси электрический стул не использовали с 1960 года.

Сообщается, что 63-летний Эдмунд Загорски предпочел электрический стул смертельной инъекции в качестве менее болезненной, по его мнению, альтернативы.

Ужин приговоренного перед казнью состоял из свиных ножек и хвостов, которые он лично включил в меню. Его последними словами стали let's rock ("покачаемся").

Загорски приговорили к смерти в 1984 году за то, что он убил двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики.

NASA потеряло спутник

NASA опубликовало информацию о том, что космический аппарат Dawn перестал выходить на связь. 

Астероид 2015 TB145, по форме напоминающий человеческий череп
© Photo : SINC / J. A. Peñas
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Как сообщается на официальном сайте ведомства, зонд миссии Dawn потерялся в поясе астероидов. Предполагается, что причиной стала нехватка гидразина, используемого в качестве топлива для антенн.

По мнению специалистов, Dawn застрял на орбите карликовой планеты Церера на несколько десятилетий.

Автоматическая межпланетная станция Dawn была запущена в 2007 году для исследования астероида Веста и карликовой планеты Церера. Это первая миссия по исследованию с орбиты более одного небесного тела.

Мощное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг вечером на севере Чили. 

Ион Илиеш
© Facebook / Ion Ilies
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По информации Геологической службы США, эпицентр толчков залегал на глубине 95 километров и располагался в 89 километрах от города Икике.

Пока данных о пострадавших и разрушениях нет. Как отмечает портал 24 Horas, удар стихии привел к массовому бегству людей с пляжей Икике, хотя, сообщалось, что опасности цунами нет.

Излишняя скромность

В Японии продавец билетов впустил в парк бесплатно около 125 тысяч туристов потому, что стеснялся просить плату, сообщает Daily Mail. 

Ирина Гречухина
© Sputnik / Сергей Цуркану
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Плата за вход в национальный парк Синдзюку-геэн, расположенный в Токио, составляет 200 иен, но и эту сумму мужчина не мог просить у посетителей – иностранцев, с которыми он стеснялся разговаривать. Всего за два с половиной года его работы парк потерял около 25 миллионов иен.

Несмотря на то, что денег с иностранцев продавец не брал, он все равно выдавал им билеты – ведь для входа посетителям необходимо приложить специальный QR-код к считывающему устройству.

Скромный сотрудник, похоже, просил своего коллегу, отвечающего за обработку данных, списывать билеты для того, чтобы избежать несоответствия между зарегистрированным и фактическим доходом. Руководство узнало о ситуации только после заявления других сотрудников, заметивших странное поведение мужчины.

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