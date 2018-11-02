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Девушка

Колумбийка стала порномоделью после восьми лет в католическом монастыре

CC0 / Pixabay / chrisvg
В мире
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Из монастыря она сбежала, влюбившись в преподавателя богословия.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Жительница Колумбии, 28-летняя Юди Пинеда провела восемь лет в монастыре, а затем решила начать карьеру порноактрисы. Историю девушки публикует британское издание Mirror.

В Колумбии в монастырь часто уходят в юном возрасте, а многие школы действуют под эгидой католической церкви. Девочка оказалась за стенами обители, когда ей исполнилось всего десять лет.

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Однако в монастыре юная девушка влюбилась в преподавателя богословия. Наступившая острая несовместимость чувств монахини с обетом безбрачия богослова и с собственным монашеским обетом заставили ее покинуть монастырь.

В светской жизни девушка не потерялась и даже устроилась на работу в одно из подразделений местного филиала Nestle. Затем она встретила молодого человека, который администрировал сайт для взрослых, где выступали вебкам-модели. Девушка начала работать моделью на сайте и со временем это стало ее основным занятием. "Неплохой доход и свободный график", — так говорит сама Юди о своей работе.

Свое занятие девушка считает "достойным и артистичным", считая, что оно немногим отличается от стриптиза, который во многих странах считается хотя не респектабельным, но вполне законным и уважаемым видом заработка.

При этом Юди продолжает регулярно посещать церковь по пятницам, субботам и воскресеньям.

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Теги:
вебкамера, Колумбия, порнозвезда
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