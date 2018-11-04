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Автомат Калашникова, архивное фото

Пока все спали: контроль за вооружением, инцидент с известной актрисой и выборы в Польше

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Московский метрополитен выразил сожаление после инцидента с актрисой Татьяной Васильевой, которой прижало голову дверями поезда, и пожелал, что случившееся не отразится на здоровье актрисы, а также призвал соблюдать правила пользования подземкой, сообщает РИА Новости.

Васильева ранее сообщила в Instagram, что утром в субботу ей зажало голову дверями поезда метро, когда она пыталась войти в вагон, и показала следы ушибов на висках. По словам актрисы, машинист не предупредил пассажиров о том, что двери закрываются. 

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Всегда любила метро. Хорошего всем вечера.

Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg)

"Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. Один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира", — говорится в сообщении.

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ФРГ предложила создать новый режим контроля за вооружениями

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе, пишет РИА Новости.

По словам Мааса, отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ликвидирует одно из самых больших достижений в области разоружения. Поэтому, в отличие от США, Германия вместе с европейскими союзниками будет выступать за его сохранение, подчеркнул министр.

"Нам необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и разоружением, если мы хотим сохранить мир в Европе", — заявил Маас.

Он перечислил четыре пункта, на которых, по его мнению, должна основываться международная безопасность. Среди них — возвращение к практике обмена данными между США, Европой и Россией, преобладание общих интересов над "взаимным недоверием", всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

В Польше открылись избирательные участки на втором туре местных выборов

Избирательные участки открылись в Польше на втором туре выборов в органы местного самоуправления.

Свиньи, архивное фото
CC0 / Pixabay / Chun-San
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Голосование продлится с 7.00 до 21.00 по местному времени (9.00-21.00 мск). В случае крайней необходимости время голосования может быть продлено, отмечает РИА Новости.

Первый тур местных выборов прошел в Польше 21 октября. Жители Польши выбрали депутатов местных советов (городских или гминных), уездных советов и воеводских сеймиков (аналоги областных советов). Выборы в эти структуры проходят в один тур.

В тот же день прошел первый тур выборов президентов и бургомистров (мэров городов), а также руководителей сельских гмин (войтов). Второй тур пройдет 4 октября в городах и гминах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов.

Всего во втором туре предстоит избрать 649 руководителей, в том числе мэров пяти крупных городов — Краков, Гданьск, Ольштын, Щецин и Кельцые.

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