В Техасе молодожены разбились на вертолете сразу после свадьбы

Жених и невеста праздновали свадьбу на семейном ранчо: после церемонии они сели в вертолет, который разбился в 15 милях к северо-западу от города Ювальде: молодожены и пилот погибли на месте.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Молодая семейная пара погибла при крушении вертолета в США, в штате Техас спустя полтора часа после церемонии бракосочетания, сообщают американские СМИ.

Авиакатастрофа произошла в ночь на воскресенье на юге Техаса. Там жених и невеста праздновали свадьбу на семейном ранчо. После церемонии они сели в вертолет, который разбился в 15 милях к северо-западу от города Ювальде. Молодожены и пилот погибли.

"В данный момент проходит расследование крушения вертолета Bell 206B", - сообщило в Twitter Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Местная пожарная служба направила на место крушения десять машин.