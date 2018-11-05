В Париже ожидается бессонная ночь: протесты медиков вылились в беспорядки - видео

В понедельник сотни автомобилей, предназначенных для перевозки пострадавших, заблокировали автотрассу А4 в Париже.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Врачи служб "скорой помощи" в Париже перекрыли кольцевую дорогу в знак протеста против реформы финансирования санитарного транспорта, сообщает Sputnik Франция.

Митингующие устраивают стычки с правоохранителями, зажигают дымовые шашки и файеры, движение транспорта на кольцевой дороге А4 заблокировано, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Работники служб "скорой помощи" выражают недовольство в связи с изменениями в сфере финансирования транспортировки пациентов. Реформа предусматривает, что больницам будет предоставлен определенный бюджет на доставку пациентов. Однако протестующие считают, что небольшие службы "скорой помощи" закроются, так как лечебные заведения предпочтут сотрудничать только с крупными компаниями.