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Американский истребитель F-35, архивное фото.

"Их трясло": самолет-разведчик США перехвачен у российских границ

© Photo : Public Domain
В мире
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Военные из США заявили, что из-за полета российского истребителя Су-27 американский борт попал в мощную турбулентность.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Командование военно-морских сил США утверждает, что российский истребитель Су-27 "небезопасно перехватил" американский самолет-разведчик над Черным морем. Американские военные заявили, что из-за полета российского самолета американский борт попал в мощную турбулентность.

"Пятого ноября 2018 года американский самолет EP-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом (США), подвергая риску пилотов и экипаж", — говорится в сообщении на сайте ВМС США, передает РИА Новости

Игорь Кириллов
© Sputnik / Алексей Куденко
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Самолет Lockheed EP-3 является военно-морской версией турбовинтового самолета-разведчика P-3 Orion.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что самолёт-разведчик ВВС США был замечен у южных границ России. Он пролетел над Чёрным морем в районе побережья Абхазии и Краснодарского края. 

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Время от времени самолеты США облетают вокруг Калининградской области, порой их замечают неподалеку от Ленинградской области. Так, 19 октября у западных областей России был замечен еще один Boeing RC-135U ВВС США. Минобороны РФ неоднократно призывало Вашингтон воздержаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

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Теги:
перехват, самолет, США
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