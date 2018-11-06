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Пока вы спали: ДТП на трассе Тирасполь-Каменка и вмешательство Facebook в выборы в США

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В мире
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Самое интересное за ночь (122)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Москва и Пекин договорились о новых поставках российского оружия, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

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"Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали еще три (оружейных. — Прим. ред.) контракта с китайской стороной", — уточнил он.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Facebook и Instagram расследуют вмешательство в американские выборы

Более 100 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы США, говорится в заявлении Facebook.

"Наше расследование, которое находится на ранних стадиях, обнаружило 30 аккаунтов в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, которые могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность. Мы немедленно заблокировали их и сейчас ведем тщательное расследование", — говорится в заявлении.

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Сообщается, что практически все страницы на Facebook были на русском и французском языках, при этом аккаунты в Instagram были, в основном, на английском.

Авария на трассе Тирасполь-Каменка: водитель скончался на месте

По данным МВД Приднестровья, автомобиль "Москвич", за рулём которого находился 78-летний житель Тирасполя, следовал в сторону села Малаешты. Не доезжая до "клеверного" моста, пожилой мужчина не справился с управлением.

Выехав с проезжей части, машина врезалась в отбойник. В результате ДТП пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются. Не исключено, что в процессе движения пожилой водитель почувствовал недомогание. По факту случившегося ведётся разбирательство.

Селфи
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В Австралии мужчина умер после нападения акулы

группа друзей отдыхала на арендованной яхте в районе тихоокеанского архипелага Уитсанди. Во время купания на 33-летнего жителя штата Виктория напала акула, он получил множественные ранения.

Мужчина был доставлен в больницу города Маккай в критическом состоянии. Позднее он скончался из-за потери крови. "Были приложены все возможные усилия, чтобы спасти жизнь мужчине", — заявил представитель полиции штата Квинсленд.

С сентября это уже третий случай нападения акулы на людей в этом районе, популярном среди отдыхающих. Местные власти распространили соответствующее предупреждение для туристов, пишет РИА Новости.

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Самое интересное за ночь (122)
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