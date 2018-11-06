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Колонна партизанских отрядов проходит по улицам освобожденного Киева, архивное фото.

Город над Днепром: 75 лет назад Красная армия освободила Киев - фото

© Sputnik /
В мире
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Битва за Киев стала одной из самых масштабных за всю историю Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Тщательная подготовка, серия молниеносных ударов, полный захват инициативы — и колонны противника спешно покидают древний город. Семьдесят пять лет назад, 6 ноября 1943-го, войска 1-го Украинского фронта освободили от немцев Киев. Масштабная наступательная операция по разгрому группировки вермахта на правом берегу Днепра стала стратегическим успехом Красной армии и заметно повлияла на исход войны, сообщает РИА Новости

Сопротивление народа

Все годы оккупации захватчики проводили в Киеве политику массового террора. Только в Бабьем Яре нацисты расстреляли более 150 тысяч человек. В Дарницком и Сырецком концентрационных лагерях погибли 68 и 25 тысяч пленных соответственно. На принудительные работы в Германию из Киева отправили свыше 100 тысяч молодых людей и девушек. К концу 1943 года население города сократилось до 180 тысяч. Оккупация сопровождалась голодом среди местных жителей, вызванным в том числе распоряжениями нацистов.

Однако Киев сопротивлялся. В городе действовало мощное партизанское движение, против оккупационных властей регулярно совершались диверсии. Именно партизанские отряды к началу осени 1943-го помогли наступающим частям Красной армии навести 12 переправ через реки Десна и Днепр. Особенно отличились бойцы 1-го и 2-го полков соединения "За Родину" под командованием Ивана Бовкуна.

В конце сентября войска Воронежского фронта (переименован в октябре в 1-й Украинский) захватили плацдармы на правом берегу Днепра к северу и югу от Киева и дважды пытались освободить город. Основной удар наносился с Букринского плацдарма, вспомогательный — с Лютежского плацдарма.

Cолдаты идут по улицам Киева после его освобождения
© Sputnik /
Cолдаты идут по улицам Киева после его освобождения

Двадцать четвертого октября по приказу Ставки ВГК основные усилия фронта были перенесены на Лютежский плацдарм, куда с Букринского тайно перебросили 3-ю гвардейскую танковую армию, 23-й стрелковый корпус, 7-й артиллерийский корпус и другие соединения и части. Благодаря скрытности выполненных маневров противник не обнаружил перегруппировку.

Соединениям и частям 1-го Украинского противостояла 4-я танковая армия вермахта под командованием Эриха фон Манштейна и Германа Гота, располагавшая 11 пехотными дивизиями и двумя танковыми дивизиями в резерве. Непосредственно Киев обороняли части 7-го армейского корпуса вермахта.

Корабли военно-морской группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото
© Photo: Facebook / ВМС ЗС України
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Для прикрытия города с севера противник построил три укрепленные полосы обороны с развитой системой инженерных сооружений. Советское командование ввело в бой в первом эшелоне 17-20 стрелковых дивизий, три-четыре танковых корпуса и один кавалерийский. Наступлением руководили Николай Ватутин, Иван Конев, Павел Рыбалко, Кирилл Москаленко.

Бой в дыму

Наступление с Букринского плацдарма началось 1 ноября. Советские войска сковали боем значительные силы немцев, а уже утром 3 ноября в битву вступили все части фронта. После 40-минутной артподготовки советские войска беспрепятственно продвинулись на один-два километра практически без сопротивления — снарядов не жалели.

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К концу дня войска 38-й армии совместно с 5-м гвардейским танковым корпусом и соединениями 60-й армии преодолели пять-двенадцать километров. При этом 60-я армия наступала с двух соседних плацдармов — у сел Казаровичи и Глебовка и у села Ясногородка, прикрывая с севера и северо-запада правый, открытый фланг 38-й армии.

Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года
© Sputnik / Георгий Зельма
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года

К исходу первого дня операции 240-я стрелковая дивизия, наносившая удар непосредственно на подступах к городу и поддержанная частями 7-го артиллерийского корпуса, была уже в киевском предместье Пуще-Водице. Удалось отразить несколько немецких контратак, в которых участвовали подразделения 20-й моторизованной дивизии. Чтобы затруднить советским войскам продвижение вглубь своих оборонительных порядков, немцы подожгли город. Плотный дым, окутавший Киев, позволил многим частям вермахта организованно его покинуть с вооружением и боевой техникой.

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К концу 4-го ноября части 38-й армии (51-й стрелковый корпус), несмотря на поддержку 5-го гвардейского танкового корпуса и 3-й гвардейской танковой армии, смогли продвинуться к столице Украины с севера лишь на пять-шесть километров. Закрепились в пригороде Приорке и на северной границе города. К 5 ноября в сражение вступили 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 3-я гвардейская танковая армия, которая перерезала шоссе Киев — Житомир на западной окраине Киева. К утру 6 ноября советские войска взяли пылающий город под полный контроль.

Семьсот Героев

Три года оккупации дорого обошлись Киеву. Всего за время боевых действий в городе было разрушено 940 зданий государственных и общественных учреждений площадью свыше миллиона квадратных метров, 1742 коммунальных дома жилой площадью более миллиона квадратных метров, 3600 частных домов площадью до полумиллиона квадратных метров, уничтожены все мосты через Днепр, выведены из строя водопровод, канализация, транспортное хозяйство.

Командиры и красноармейцы проявили массовый героизм в боях за Киев. Шестьдесят пять соединений и частей получили почетные наименования "Киевских". Около 700 солдат, сержантов, офицеров и генералов удостоены звания Героя Советского Союза, 17 500 военнослужащих награждены орденами и медалями.

Позже в ходе Киевской оборонительной операции красноармейцы пресекли попытку немецких войск вновь захватить город. Двадцать третьего декабря 1943 года вермахт окончательно перешел к обороне на восточном фронте. 

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Теги:
Красная Армия, освобождение, Киев, Украина
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