Американские звезды шоу-бизнеса не хотят делиться с Трампом

Трамп, участвуя в акциях в поддержку кандидатов-республиканцев, нарушает авторские права певцов и композиторов.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп, участвуя в акциях в поддержку кандидатов-республиканцев, нарушает авторские права певцов и композиторов.

© Sputnik / Алексей Никольский Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера

Например, на днях с аналогичным обвинением выступили юристы певицы Рианны, сообщает издание Rolling Stone. А до этого возмущался вокалист рок- группы Guns N' Roses Эксл Роуз: президент Трамп, отметил музыкант, использовал на митингах композиции без согласия авторов.

Трамп в преддверии промежуточных выборов в США проводит митинги в нескольких штатах в поддержку кандидатов-республиканцев. Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

К возмущенным артистам присоединился и американский телеканал HBO, занимающийся созданием известного сериала "Игра престолов".

​Руководство HBO попросил не использовать шоу в политических целях после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал мем с отсылкой к сериалу.