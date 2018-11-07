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Пока все спали: выборы в США и угроза выхода Польши из Евросоюза

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. На состоявшихся в США промежуточных выборах Демократическая партия, по прогнозам, отобрала у республиканцев контроль над палатой представителей, однако в сенате Республиканской партии удалось не только сохранить контроль, но и упрочить свои позиции, отобрав места у своих конкурентов.

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Традиционно на промежуточных выборах побеждает оппозиция, поскольку избиратели — осознанно или нет — стремятся уравновесить влияние правящей партии. У республиканцев был контроль над обеими палатами конгресса и Белым домом, что автоматически ставило их в невыгодную позицию, пишет РИА Новости.

Туск предупредил о "серьезной угрозе" выхода Польши из Евросоюза

Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем. Такое мнение высказал президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск, пишет РИА Новости.

Существует "очень серьезная угроза" того, что Polexit может произойти "случайно", отметил он.

По его мнению, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой.

"Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", — заключил Туск.

Вопрос возможного выхода из Евросоюза регулярно обсуждается в Польше на фоне критики проходящих в стране реформ. Так, особое недовольство Еврокомиссии вызвало решение правящей польской партии "Право и справедливость" модернизировать судебную систему. ЕК считает, что принятые законы нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

Капельница. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
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В доме под Смоленском взрыв газовоздушной смеси повредил 16 квартир

Шестнадцать квартир повреждены в результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в населенном пункте Пригорское в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Взрывом повреждены 16 квартир", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 0.10 поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП завершены. В двух пунктах временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Смена" и дома культуры размещены пять человек, в том числе один ребенок. Остальные жильцы дома от размещения отказались, отбыли к родственникам и знакомым.

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