Стартовало онлайн-голосование за номинантов конкурса "Импульс"

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. На сайте пятого, юбилейного конкурса государственной соцрекламы "Импульс" стартовало интернет-голосование за лучшую работу.

© Sputnik / Владимир Трефилов Конкурс госрекламы "Импульс" собрал рекордное количество работ

Пользователям Сети, имеющим аккаунты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Twitter, предлагается отдать свои голос за лучшую, по их мнению, видеорекламу, аудиорекламу, наружную рекламу, интернет-рекламу, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламную кампанию или рекламную активацию. Проголосовать за понравившиеся заявки можно до 17:00 мск 25 ноября. Работа, набравшая наибольшее количество "лайков", получит награду в специальной номинации "Признание Интернета".

Одновременно с пользовательским интернет-голосованием к оценке работ приступает жюри конкурса, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств.

В этом году на конкурс подано 553 заявки, что стало абсолютным рекордом за время его проведения. География соискателей охватывает все регионы России, есть участники и из стран СНГ. Наибольшее число работ подано в номинациях "Видео", "Наружная реклама" и "Буклет".

28 ноября состоится очное голосование жюри. Помимо призеров в восьми основных номинациях оно определит победителей и в специальных категориях: "Гран-при", "Трендсеттер года", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети — наше всё" и "Безопасная езда".

Лауреаты "Импульса-2018" будут объявлены 19 декабря на церемонии награждения в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.