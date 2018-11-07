В Венгрии обострился вопрос с мигрантами

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Граница Венгрии защищена от беженцев, но если они "пойдут на штурм" большой группой, ничего гарантировать нельзя, заявил гендиректор Антитеррористического центра Венгрии Януш Хайду.

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"Защита южной границы Венгрии очень сильная. Полиция вместе с армией ведёт там контроль. Забор стоит, сигнализация работает, мы готовы к любой ситуации. Но я не могу говорить сейчас о том, что если там нападет большая толпа, то мы сможем ее остановить. Но это вряд ли произойдёт", - заявил Хайду, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил также, что венгерские спецслужбы видели публикации в СМИ о большом количестве беженцев в Боснии, якобы готовящихся "прорываться" в Евросоюз, но пока подтвердить или опровергнут это они не могут.