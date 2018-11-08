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Пока вы спали: Трамп нашел "врагов народа", а эксперты определили признаки ядерной войны

© Sputnik / Roman Makhmutov
В мире
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. NASA выпустило предупреждение о приближающихся к Земле трех гигантских астероидах, правда, какой будет их точная траектория специалисты сказать пока не могут. Околоземные объекты - это астероиды и кометы с орбитами, находящимися в пределах 45 миллионов км от орбиты Земли, NASA изучает их с 1970-х годов.

Также в ноябре к Земле приблизится комета 2015 TB145, известная своим необычным видом — она напоминает череп человека. "Хеллоуинская" комета, как прозвали ее журналисты, была открыта в 2015 году. Изначально астрономы приняли ее за астероид, но позже определили, что это все же комета. По данным работников NASA, она потеряла большую часть своего "хвоста" из-за того, что много раз пролетала близко от Солнца.

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Голландский предприниматель Эмиль Рательбанд утверждает, что обладает телом 45-летнего, и хочет через суд стать на 20 лет моложе, чтобы было проще знакомиться с женщинами на Tinder, об этом сообщают западные СМИ. Почему именно через суд предприниматель хочет омолодиться - вопрос интересный, вероятно, без суда подобного рода омолаживающие процедуры стоят крайне дорого.

Трамп нашел "врагов народа"

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с журналистом CNN, назвал канал "врагами народа", пишет РИА Новости.

На вопросы журналиста на пресс-конференции Трамп ответил: "CNN должен стыдиться того, что вы на них работаете. Вы грубая, ужасная личность, вы не должны работать на CNN", — сказал Трамп.

Другой журналист выступил в защиту коллеги, Трамп заявил в ответ: "Я не являюсь и вашим фанатом".

"Когда вы сообщаете фейковые новости, вы враги народа", — заявил Трамп, обращаясь к представителю CNN.

Журналист, тем не менее, не отдал микрофон и задал президенту несколько вопросов, на которые тот в результате ответил.

Ядерная война - каков ее сценарий

Потенциальная война между Россией и США может начаться с применения обычного оружия, и через продолжительное время — от нескольких суток до месяца и более — будет использовано ядерное оружие, написал в статье для "Военно-промышленного курьера" военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, непосредственным признаком того, что США будут готовы к удару, станет отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Также у российских границ могут развернуть войска под видом учений и создать ударные группировки ВМС в районах, позволяющих нанести удары по территории страны.

Подобные действия возможного агрессора, по мнению эксперта, дадут России время на упреждающие меры, например, нанесение превентивного удара неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет. Для этого Москва может задействовать комплексы "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

Помимо этого, в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности автор предлагает расширить разработать и принять на вооружение баллистические ракеты средней дальности с ядерными боеголовками, чтобы расширить потенциал ядерного сдерживания. По словам эксперта, советские наработки помогут создать такое оружие быстро и с минимальными затратами.

 

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