В США изготовили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками

Интернет-магазин "Белый дом" (White House) отчеканил памятную монету в честь встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - с тремя опечатками и выставил ее на продажу на официальном сайте.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. На одной стороне монеты, которую отчеканил Интернет-магазин White House в честь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, изображены лидеры государств на фоне флагов двух государств.

На другой стороне — Хельсинкский кафедральный собор, рядом с которым проходила встреча, также присутствуют надписи на русском с ошибками ("ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинcкий саммит").

Встреча двух президентов: чего ожидать от диалога Путина и Трампа>>>

Президенты России и США провели первые полноформатные переговоры в Хельсинки 16 июля. Тогда политики беседовали тет-а-тет более двух часов.

Следующая встреча президентов двух стран пройдет в Париже.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет краткой.

Ушаков рассказал, почему встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой>>>

Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября во Франции, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. В Кремле отметили, что главная цель беседы — "сверка часов". Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения. В Москве также не исключили, что лидеры затронут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.