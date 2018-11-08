11:28 08 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.08
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

В США изготовили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
45 0 0

Интернет-магазин "Белый дом" (White House) отчеканил памятную монету в честь встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - с тремя опечатками и выставил ее на продажу на официальном сайте.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. На одной стороне монеты, которую отчеканил Интернет-магазин White House в честь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, изображены лидеры государств на фоне флагов двух государств.

© Sputnik / Roman Makhmutov
Пока вы спали: Трамп нашел "врагов народа", а эксперты определили признаки ядерной войны

На другой стороне  — Хельсинкский кафедральный собор, рядом с которым проходила встреча, также присутствуют надписи на русском с ошибками ("ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинcкий саммит").

Встреча двух президентов: чего ожидать от диалога Путина и Трампа>>>

Президенты России и США провели первые полноформатные переговоры в Хельсинки 16 июля. Тогда политики беседовали тет-а-тет более двух часов.

Следующая встреча президентов двух стран пройдет в Париже.

Дмитрий Михеев
© Sputnik /
Михеев: импичмента не будет, но давление на Трампа усилится

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет краткой.

Ушаков рассказал, почему встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой>>>

Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября во Франции, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. В Кремле отметили, что главная цель беседы — "сверка часов". Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения. В Москве также не исключили, что лидеры затронут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа
© Photo: The White House Gift Shop
Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

 

По теме

Трамп решил изменить процедуру получения гражданства США
Трамп рассказал американцам о беспомощной России
Американские звезды шоу-бизнеса не хотят делиться с Трампом
Теги:
встреча, Трамп, Путин
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Кинорежиссер Эмиль Лотяну во время съемок фильма Табор уходит в небо
Эмиль Лотяну: волшебник, который прославил Молдову
Конкурс на самые эффектные ягодицы прошел в Сан-Паулу
Конкурс на самые эффектные ягодицы прошел в Сан-Паулу - видео
Октябрьский поворот
Октябрьский поворот: как все начиналось

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться