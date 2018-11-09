Пока все спали: землетрясение в Румынии, смерть известного актера в России и пожары в США

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В Румынии ночью произошло землетрясение. © Fotolia / Petrovich12 Ночью снова произошло землетрясение

Случилось это в пятницу в 3 часа 14 минут, жители Молдовы толчки не ощутили, так как его эпицентр, по данным Национального института исследований и разработок по физике Земли (INCDFP), находился далеко от Вранчи. Толчки зафиксированы в уезде Караш-Северин (Трансильвания), их магнитуда составила 3,7. Землетрясение произошло на глубине 4 км.

Толчки ощущались в городах Бэила-Херкулан, Карансеш, Оршова, Оцелу Рошу, Решица.

Умер один из самых известных актеров "Ералаша"

Киноактер Николай Румянцев умер на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока также не сообщается.

Николай Румянцев снимался в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", однако широкую известность ему принес детский юмористический киножурнал "Ералаш".

Город Парадайс в Калифорнии уничтожен лесным пожаром

​Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, уже распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров). По данным местных СМИ, сгорели тысячи домов.

The Latest: Fire Captain Says Wildfire Destroys Calif. Town A fire official says the Northern California town of Paradise has been "pretty much" destroyed. https://t.co/apsASPbdtM #USNews #USRC pic.twitter.com/n4CBtQ2Pg5 — U.S. Reality Check🗽 (@USRealityCheck) 9 ноября 2018 г.

"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", — сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса вместе с семьей.

Ранее власти объявили о полной эвакуации населения города — 27 тысяч жителей. Из-за пробок многие пытаются покинуть Парадайс пешком. У беременной женщины, застрявшей в автомобиле на дороге, начались схватки. Не менее двух пострадавших госпитализировали с ожогами.