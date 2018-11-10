Пока все спали: массовая свадьба, стрельба по людям, взрыв газа в многоэтажке

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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Массовая свадьба для 550 пар состоялась в пятницу в сирийском городе Латакия, сообщило РИА Новости.

Массовые свадебные торжества состоялись в одном из залов торжеств в Латакии. Молодожены, число которых 1100, представлены военными сирийской армии, родственниками погибших военных и получившими ранения в ходе сирийской войны парнями и девушками.

Подобная акция проходит в шестой раз. Число осчастливленных молодоженов за пять предыдущих акций составило 1494 человека.

Выстрелы в пригороде Монреаля

Ребенок и мужчина получили огнестрельные ранения при стрельбе в пригороде Монреаля, сообщила полиция города.

"Подозреваемый задержан в Киркленде. Он ранил из огнестрельного оружия шестилетнего (мальчика) и мужчину около 50 лет. Следователи полиции Монреаля находятся на месте происшествия", — говорится в сообщении правоохранителей.

Пострадавшие отправлены в госпиталь, они находятся в стабильном состоянии. Нападавший сперва забаррикадировался в доме, но после сдался без сопротивления полиции.

© AP Photo / Gene J. Puskar Подозреваемый в нападении на синагогу в США сдался полиции

В Москве потушили пожар в жилом доме

Спасатели потушили пожар в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщается на сайте столичного управления МЧС России.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 07.34 минут пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

Когда жильцы дома на Рышкановке, где произошел взрыв, вернутся в квартиры>>>

Хлопок от скопления природного газа произошел в квартире на первом этаже по адресу улица Островитянова дом 20, корпус 1. В квартире частично деформированы панели, в подъезде нарушено остекление. Из подъезда были эвакуированы 25 человек. Пострадали 4 человека.