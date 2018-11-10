Оскорбленный Дональд: почему Трамп на Макрона обиделся

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Дональд Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая, сообщило РИА Новости.

"Президент Франции Макрон преложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!" — написал Трамп в Twitter.

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Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

Трамп известен негативным отношением к структуре бюджета НАТО, в которой США оплачивают львиную долю расходов. Он заявлял, что союзники должны платить США больше за "защиту".