Нападение с керамическим ножом: кто хотел покуситься на жизнь Макрона

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Планировавшие покушение на президента Франции Эммануэля Макрона признались, что хотели напасть на него с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала France 2.

Шестого ноября во Франции задержали шесть человек, близких к ультраправым кругам, по подозрению в намерении напасть на Макрона. Как рассказал источник французского телеканала, двоих вскоре отпустили, а четверо признали вину.

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На допросе они назвали автором плана покушения на президента бывшего предпринимателя 62-летнего Жан-Пьера Б. Нападение они планировали на 7 ноября, когда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

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При обыске в машине Жан-Пьера Б. полиция обнаружила керамический нож, который, по словам подозреваемых, они собирались использовать в качестве оружия.