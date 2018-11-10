"Комета смерти" приближается к Земле: есть ли угроза для людей

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября, подойдя на расстояние в 38 миллионов километров, сообщает РИА Новости.

По мнению специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, небесное тело получило название "комета смерти".

Данный астероид попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли. Тогда астрофизикам удалось сделать несколько фотографий.

Нынешняя встреча с астероидом не представляет угрозы для Земли из-за незначительного размера и большого расстояния, отметили ученые. В следующий раз "комета смерти" приблизится к Земле не ранее 2082 года.

Почему астероиды имеют причудливые формы

Пролеты астероидов мимо Земли — это довольно регулярное явление, а сами образы иногда повторяют то, что знакомо человеческому глазу, сообщил РИА Новости председатель Национального комитета российских астрономов, вице-президент Международного астрономического союза, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

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"Это довольно регулярное событие. Что касается формы черепа, то я такой астероид не видел, но в 2010 году после столкновения двух астероидов я видел красивейшую картину — как будто птица летит", — прокомментировал Шустов эту информацию.