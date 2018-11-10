20:02 10 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.03
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Астероид 2015 TB145, по форме напоминающий человеческий череп

"Комета смерти" приближается к Земле: есть ли угроза для людей

© Photo : SINC / J. A. Peñas
В мире
Получить короткую ссылку
145 0 0

Эксперт прокомментировал приближение астероида, имеющего форму черепа, к нашей планете.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября, подойдя на расстояние в 38 миллионов километров, сообщает РИА Новости

По мнению специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, небесное тело получило название "комета смерти".

Данный астероид попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли. Тогда астрофизикам удалось сделать несколько фотографий.

Работа Eclipsed Moon Trail фотографа Chuanjin Su, занявшая второе место в категории Skyscapes конкурса Insight Investment Astronomy Photography of the Year 2018
© Photo: Chuanjin Su/ Insight Investment Astronomy Photography of the Year 2018
Непостижимый космос: победители конкурса Insight Astronomy Photographer 2018
15

Нынешняя встреча с астероидом не представляет угрозы для Земли из-за незначительного размера и большого расстояния, отметили ученые. В следующий раз "комета смерти" приблизится к Земле не ранее 2082 года.

Почему астероиды имеют причудливые формы 

Пролеты астероидов мимо Земли — это довольно регулярное явление, а сами образы иногда повторяют то, что знакомо человеческому глазу, сообщил РИА Новости председатель Национального комитета российских астрономов, вице-президент Международного астрономического союза, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Самые фантастические фото с борта МКС - Земля из космоса завораживает>>>

"Это довольно регулярное событие. Что касается формы черепа, то я такой астероид не видел, но в 2010 году после столкновения двух астероидов я видел красивейшую картину — как будто птица летит", — прокомментировал Шустов эту информацию.

По теме

Комета Чурюмова-Герасименко оказалась защищенной от солнечного ветра
"Межзвездная" комета: уникальная гостья - впервые в Солнечной системе
Предсказания Нострадамуса на 2018 год: падение кометы и землетрясения
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Выборы президента Грузии 2018
    Грузия на распутье

    Колумнист Sputnik Грузия рассуждает о том, как могут развиваться события в стране в случае победы того или иного кандидата в президенты.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Как я болела Моя Планета, серии, 1 место
Победители конкурса имени Андрея Стенина 2018
Почему опасно сжигать листву — факты, которые вы могли не знать
Почему опасно сжигать листву - факты, которые нужно знать
10 мест на земле, где всегда лето
Десять мест на земле, где всегда лето

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться