Путин прибыл в Париж, где ожидается его краткая встреча с Трампом

Российский лидер прибыл в столицу Франции для участия в торжествах, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщило РИА Новости. В столице Франции ожидается его краткая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

По прибытии российский лидер поедет в Елисейский дворец, откуда со всеми приглашенными главами государств и правительств отправится к Триумфальной арке на церемонию празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Затем президент РФ возложит цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны.

Около 15.00 по московскому времени начнется рабочий завтрак, который устраивает президент Франции Эммануэль Макрон в честь приглашенных глав государств и правительств. Именно там лидеры РФ и США смогут кратко пообщаться и договориться о будущей полноформатной встрече, которая, скорее всего, состоится в Аргентине на саммите "двадцатки".

Нападение с керамическим ножом: кто хотел покуситься на жизнь Макрона>>>

Это будет первый контакт на высшем уровне после заявления Трампа о намерении Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

После рабочего завтрака Путин примет участие в пленарном заседании международного форума мира.