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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве

Киев обвиняет Ангелу Меркель: надо ли НАТО Украине

© Sputnik / Stringer
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На Украине обвинили Ангелу Меркель и Владмира Путина в срыве вступления Киева в НАТО.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Украинский генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в срыве планов Киева на вступление в НАТО, сообщило РИА Новости.

По его словам, с использованием механизма коллективной безопасности в отношении Киева есть проблемы. При этом Романенко отметил, что перспективы украинского членства в НАТО могли бы быть иными, если бы не политика лидера ФРГ.

"Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", — заявил Романенко в эфире одного из частных украинских телеканалов.

Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
© Photo: Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла поправки в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Кроме того, в июне 2016-го были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.

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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

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