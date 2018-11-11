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Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию

Путин проанализировал создание армии ЕС, а также работу "хороших и плохих" СМИ

Пресс-служба Президента РФ
В мире
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Российский лидер выступил с подобными заявлениями в Париже, где проходят торжества по случаю столетия со дня завершения Первой мировой войны.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Российский президент Владимир Путин назвал понятным и естественным желание ЕС собственными силами обеспечить свою безопасность. Так он прокомментировал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии, сообщает РИА Новости

"Что касается альтернативных вооружённых сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон её реанимировал, но мне об этом ещё говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности", — сказал Путин в интервью RT France.

Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Он подчеркнул, что это "в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира".

"В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", — добавил Путин.

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Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

О списках "хороших и плохих" СМИ 

Составление списков и советов по определению "хороших и плохих" СМИ недопустимо и не имеет ничего общего с демократией, заявил российский президент.

"Важны не отношения между Россией и Францией в сфере информационных обменов. Здесь в целом важны общие подходы к информации и к обмену информацией, свободному распространению информации. Вот, что важно", — сказал Путин.

"Ведь мы знаем и всегда слышали от наших западных коллег, что один из главнейших принципов демократии — свобода распространения информации. А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией", — добавил он.

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