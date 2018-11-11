В Париже проходит форум мира

Форум мира, приуроченный к столетию со дня окончания Первой мировой войны, открылся в воскресенье в столице Франции.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Форум был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире, сообщает РИА Новости.

Главы государств и правительств, представители международных организаций прибыли на Форум после участия в торжественной церемонии у Триумфальной арки и ланча в Елисейском дворце.

Форум открыл Макрон, который в своей речи подчеркнул важность подобного мероприятия и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в его проведение.

"Мир, в котором мы живем, ослаблен кризисами, которые дестабилизируют наше общество, поэтому мы решили создать парижский Форум мира, который будет проходить каждый год. Я хочу поблагодарить всех, кто приехал и находится здесь", —заявил президент Франции.

Кроме него на церемонии открытия выступили канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, находящийся в Париже, решил не принимать участие в Форуме.

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Работа Форума мира продлится три дня — до 13 ноября. Как отмечается на сайте французского МИД, задачей форума является "укрепление дела мира за счет улучшения глобального регулирования и содействие всему, что способствует снижению международной напряженности: сотрудничеству между государствами для решения трансграничных проблем, совместному управлению объектами всемирного достояния, лучшему регулированию интернета и обмена информацией". Предполагается, что форум будет проводиться ежегодно и станет "платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех активных участников процесса регулирования".