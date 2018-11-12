Пока вы спали: гибель девочки в баке с водой и расправа над солдатом из США

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В одном из домов поселка Усть-Баргузин (в Бурятии) малолетняя девочка утонула в баке с водой, пытаясь достать оттуда любимую игрушку. Тело ребенка обнаружила мать, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.
Следствие выясняет все обстоятельства смерти.
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На данный момент известно, что мать девочки вышла во двор наколоть дров. Когда она вернулась, обнаружила дочь мертвой в металлическом баке, где было немного воды - уровень не превышал 12 сантиметров. Женщина сразу извлекла ребенка, вызвала врачей и пыталась привести ребенка в чувство, однако реанимация была безрезультатной. Позже в баке обнаружили любимую игрушку девочки – вероятно она уронила туда ее и пыталась достать.
Любовь зла
Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Ёкоте, передает РИА Новости с ссылкой на телекомпанию NHK.
Тело 35-летнего американского военнослужащего было обнаружено у нее в квартире. Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться, поэтому она решила убить его и себя.
За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и попросила держаться подальше от американца.
Как показало вскрытие, сержант-майор умер от потери крови.
Жертвы лесного пожара
В результате лесного пожара в Калифорнии погибли 29 человек, 228 пропали без вести, сообщает телеканал KRON4.
Ранее сообщалось о 23 погибших.
По данным телеканала, более 6,4 тысячи домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано. По меньшей мере 3,5 тысячи людей размещены в приюты.
Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата.
До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.
Боевики ХАМАС выпустили по Израилю 17 ракет
Израильские военные засекли с вечера воскресенья пуски 17 ракет из сектора Газа и перехватили три из них, сообщила армейская пресс-служба.
Обстрелы начались после перестрелки на территории анклава, где накануне вечером погибли шесть палестинских боевиков, включая полевого командира, и израильский офицер.
В связи со сложившейся ситуацией израильская железнодорожная линия от Ашкелона до Сдерота будет закрыта. Также отменены занятия в школах и детских садах в израильских общинах, расположенных вблизи сектора.
Офицер армии Израиля погиб во время перестрелки с боевиками в секторе Газа, сообщили ранее израильские военные.
Аварийная посадка Boeing
Боинг 737-800, следовавший в понедельник из Москвы в Норильск, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Борт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, сообщением Домодедово-Норильск в 06.15 (02.15 мск) совершил аварийную посадку. Во время захода на посадку в Норильске у него сработал датчик невыпуска закрылков. Посадка прошла благополучно. На борту находилось 163 взрослых пассажиров, 20 детей, 6 членов экипажа", — сказала Горбунова.
По ее словам, обратный рейс должен был отправиться в Москву в 07.00, но авиакомпания его отложила, так как решено обследовать судно. Пассажиров отправят рейсом на Сочи, который в 09.00 летит через Москву.
На нем имеется необходимое количество мест.
Подробности встречи президентов от Белого дома
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Sputnik / Владимир Баранов
Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
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По ее словам, они обсудили ядерный договор, ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ред.), торговлю, санкции, ситуацию в Сирии, Саудовской Аравии, Афганистане, Китае и Северной Корее.
"У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда", — сказала она.
Ранее Путин рассказал, что беседа с Трампом в Париже прошла хорошо.