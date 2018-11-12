09:06 12 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.02
  • RUB0.25
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Следственный комитет (СК) РФ

Пока вы спали: гибель девочки в баке с водой и расправа над солдатом из США

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
443 0 0

В Бурятии малышка хотела достать из бака с водой игрушку, в Японии девушка убила любовника, а в Калифорнии новые жертвы пожара. Что еще произошло в минувшую ночь, читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В одном из домов поселка Усть-Баргузин (в Бурятии) малолетняя девочка утонула в баке с водой, пытаясь достать оттуда любимую игрушку. Тело ребенка обнаружила мать, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

Судебный молоток
© Sputnik / Andrei Starostin
Гибель ребенка из Теленешт: судьи Апелляционной палаты внесли ясность

Следствие выясняет все обстоятельства смерти.  

Лавров, Трамп, Меркель: с кем Додон пообщался во время визита во Францию>>>

На данный момент известно, что мать девочки вышла во двор наколоть дров. Когда она вернулась, обнаружила дочь мертвой в металлическом баке, где было немного воды - уровень не превышал 12 сантиметров. Женщина сразу извлекла ребенка, вызвала врачей и пыталась привести ребенка в чувство, однако реанимация была безрезультатной. Позже в баке обнаружили любимую игрушку девочки – вероятно она уронила туда ее и пыталась достать.

Любовь зла

Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Ёкоте, передает РИА Новости с ссылкой на  телекомпанию NHK. 

Тело 35-летнего американского военнослужащего было обнаружено у нее в квартире. Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться, поэтому она решила убить его и себя.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Австрии Александра ван дер Беллена
© Photo: Facebook / Игорь Додон
Встреча в Париже: что обсудили президенты Молдовы и Австрии

За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и попросила держаться подальше от американца.

Как показало вскрытие, сержант-майор умер от потери крови.

Жертвы лесного пожара

В результате лесного пожара в Калифорнии погибли 29 человек, 228 пропали без вести, сообщает телеканал KRON4.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

По данным телеканала, более 6,4 тысячи домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано. По меньшей мере 3,5 тысячи людей размещены в приюты.

Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press
Пожары в Калифорнии

Боевики ХАМАС выпустили по Израилю 17 ракет

Израильские военные засекли с вечера воскресенья пуски 17 ракет из сектора Газа и перехватили три из них, сообщила армейская пресс-служба.

Вакцинация
© Sputnik / Виталий Белоусов
В Молдове могут ввести ответственность для родителей за отказ от вакцинации

Обстрелы начались после перестрелки на территории анклава, где накануне вечером погибли шесть палестинских боевиков, включая полевого командира, и израильский офицер.

В связи со сложившейся ситуацией израильская железнодорожная линия от Ашкелона до Сдерота будет закрыта. Также отменены занятия в школах и детских садах в израильских общинах, расположенных вблизи сектора.

Офицер армии Израиля погиб во время перестрелки с боевиками в секторе Газа, сообщили ранее израильские военные.

Аварийная посадка Boeing

Боинг 737-800, следовавший в понедельник из Москвы в Норильск, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Мужские сорочки на вешалках
CC0 / Pixabay / jarmoluk
Путешественники рассказали, где самый лучший шопинг в России

"Борт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, сообщением Домодедово-Норильск в 06.15 (02.15 мск) совершил аварийную посадку. Во время захода на посадку в Норильске у него сработал датчик невыпуска закрылков. Посадка прошла благополучно. На борту находилось 163 взрослых пассажиров, 20 детей, 6 членов экипажа", — сказала Горбунова.

По ее словам, обратный рейс должен был отправиться в Москву в 07.00, но авиакомпания его отложила, так как решено обследовать судно. Пассажиров отправят рейсом на Сочи, который в 09.00 летит через Москву.

На нем имеется необходимое количество мест.

Подробности встречи президентов от Белого дома 
Российский спортсмен Кирилл Денисов (в белом кимоно) и борец из Молдовы Иван Ремаренко, архивное фото.
© Sputnik / Владимир Баранов
В Приднестровье откроют училище олимпийского резерва

Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Путин проанализировал создание армии ЕС, а также работу "хороших и плохих" СМИ>>>

По ее словам, они обсудили ядерный договор, ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ред.), торговлю, санкции, ситуацию в Сирии, Саудовской Аравии, Афганистане, Китае и Северной Корее.

"У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда", — сказала она.

Ранее Путин рассказал, что беседа с Трампом в Париже прошла хорошо.

По теме

Найден способ худеть без диет и упражнений
По местам боевой славы: в Молдове возродят военно-исторический туризм
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Выборы президента Грузии 2018
    Грузия на распутье

    Колумнист Sputnik Грузия рассуждает о том, как могут развиваться события в стране в случае победы того или иного кандидата в президенты.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Лицом к лицу: десятки мировых лидеров встретились в Париже - фото
Том и Джерри наоборот
Том и Джерри наоборот: огромная крыса гонится за котом - видео
10 мест на земле, где всегда лето
Десять мест на земле, где всегда лето

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться