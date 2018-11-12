Заявление Белого дома: как прошла встреча Трампа с Путиным, Макроном и Меркель

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Агелой Меркель ДРСМД и санкции.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. С таким заявлением выступила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс, отмечает РИА Новости.

"Во время ланча президент был вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, и многими другими лидерами, — сказала Сандерс. — Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею", сообщила Сандерс.

"У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча", — добавила Сандерс.

Пресс-служба Президента РФ Путина и Трампа рассадили в Елисейском дворце, но пообщаться им удалось

Ранее Путин сообщил, что ему удалось побеседовать с Трампом в ходе мероприятий в Париже.

"Да", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли им с Трампом пообщаться. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент РФ ответил: "Хорошо".

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На выходе из ворот Елисейского дворца Путин вновь поднял вверх большой палец. Ранее этот жест он продемонстрировал, приветствуя Трампа при встрече у Триумфальной арки после того, как они обменялись рукопожатием. Главы двух государств похлопали друг друга по плечу, после чего заняли свои места среди лидеров, приехавших во французскую столицу на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что железобетонных договоренностей по встрече Путина и Трампа на предстоящем саммите G20 в Аргентине пока нет.

"Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег, возможно, они будут меняться и у нас. Поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем", — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что количество проблем в повестке двусторонних отношений Москвы и Вашингтона с каждым днем становится больше.

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"Тем не менее, все равно с каждым новым днем количество проблем на повестке дня двусторонних отношений меньше не становится. Я бы сказал, что их становится, наверное, больше", — сказал Песков.