23:28 12 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.02
  • RUB0.25
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Флаг НАТО

НАТО: у альянса нет намерения размещать новые ядерные ракеты в Европе

© Fotolia / selensergen
В мире
Получить короткую ссылку
52 0 0

По словам представителя организации Оана Лунгеску, альянс призывает РФ к диалогу с США по договору о ракетах средней и малой дальности.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты, альянс вновь призвал РФ к диалогу с США по договору РСМД, заявила в понедельник представитель организации Оана Лунгеску, сообщает РИА Новости.

Ранее генсек альянса уже заявлял, что НАТО не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.

"НАТО не намерена размещать новые ядерные ракеты в Европе. Как альянс мы привержены безопасности и защите всех союзников. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение и вернуться к конструктивному диалогу с США по договору РСМД", - процитировала представитель НАТО в своем аккаунте Twitter слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который участвует в работе конференции в Берлине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора.

Газ, архивное фото.
© Sputnik / Стрингер
Хитрый план Польши: согреться благодаря России и заработать на США

Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Иллюзий больше нет: в России запрещают анонимов, а в США — президента>>>

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше - на военной базе в Румынии, а также в Польше - установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

По теме

Американские СМИ признали, что расширение НАТО на восток – это "безумие"
Удар трезубцем: почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
Теги:
НАТО
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Картотека
    "Чувствую ненависть к партии"

    Латвийский журналист поведал, что рассказывал КГБ, как доставал запрещенные иностранные клипы и где познакомился с другими осведомителями.

  • Мужчина сидит в телефоне
    У меня зазвонил телефон…

    Литовских абонентов атаковали мошенники из Мозамбика: неизвестные вынуждают владельцев сотовых перезванивать по дополнительному тарифу.

  • Председатель правления НКО Русская школа Эстонии Мстислав Русаков
    Учить по-русски

    Эстонский политик рассказал, как власти ЕС могут помочь образованию на русском языке и расширить права русскоязычного населения в Эстонии.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)
    Все непросто

    Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не стоит на повестке дня, заявил посол республики в России.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Свадьба в селе
Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи
Когда уже не лезет, но у тебя “all inclusive”
Когда уже не лезет, но у тебя “all inclusive” - смешное видео
Самые высокие, низкие, полные и стройные нации
Рейтинг наций, исходя из физических данных

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться